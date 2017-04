Gemeinschaftsbewerbung

11.04.2017 New York. Die drei gemeinsamen Kandidaten USA, Mexiko und Kanada drängen offenbar auf einen schnellen Zuschlag für die Fußball-WM 2026. Wie die Nachrichtenagentur AP berichtet, strebt das Trio eine Vorverlegung der WM-Abstimmung um zwei Jahre an.

Demnach sollen die 211 FIFA-Mitglieder schon beim Kongress 2018 in Moskau über den Ausrichter entscheiden und nicht wie bislang geplant 2020. Dies sei dem Fußball-Weltverband FIFA von den nationalen Verbänden in einem Brief bereits im März vorgeschlagen worden.

Die USA, Mexiko und Kanada hatten am Montagabend in New York ihre gemeinsame Bewerbung für das Premierenturnier mit 48 Mannschaften offiziell verkündet. Da es derzeit keinen realistischen Gegenkandidaten gibt, könnten die FIFA-Funktionäre dem Ansinnen folgen. Ein entsprechender Antrag soll beim Kongress am 11. Mai in Bahrain vorgelegt werden. Eine FIFA-Bestätigung hierzu gab es bislang noch nicht. (dpa)