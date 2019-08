Großer Preis von Mexiko

Das Rennen in Mexiko ist eines der stimmungsvollsten im Rennkalender der Formel 1.

08.08.2019 Mexiko-Stadt. Die Formel 1 gastiert bis mindestens 2022 in Mexiko-Stadt. Das teilte die Rennserie mit und schrieb in einer Mitteilung von einem "unglaublichen Enthusiasmus für die Formel 1 in Mexiko". Der aktuelle Vertrag wäre nach dieser Saison ausgelaufen.

Der diesjährige Grand Prix, bei dem die Piloten im Autodromo Hermanos Rodriguez durch ein ehemaliges Baseballstadion fahren, findet am 27. Oktober statt. Die Strecke auf über 2000 Metern Höhe gilt nach ihrer Rückkehr ins F1-Programm 2015 als eine der stimmungsvollsten.

Der Rennkalender 2020 soll wie auch in diesem Jahr 21 Rennen umfassen. Zandvoor (Niederlande) und Hanoi (Vietnam) stehen bereits als neue Austragungsorte fest. Mexiko-Stadt gehörte dem Vernehmen nach wie Barcelona und der Hockenheimring zu den Streichkandidaten. Durch den langfristen Vertrag der Mexikaner dürften die Chancen auf einen deutschen Grand Prix 2020 weiter gesunken sein. (dpa)