BONN. Vor 50 Jahren erschütterte der Tod von Jim Clark die Motorsport-Welt. Der Schotte starb auf dem Hockenheimring. Die Unfallursache ist bis heute ungeklärt.

Von Oliver Ermert, 06.04.2018

„Und für morgen Hals- und Beinbruch.“ Mit launigen Worten verabschiedete Werner Schneider, Moderator des Aktuellen Sportstudios, am späten Abend des 6. April 1968 den zweifachen Formel-1-Weltmeister Jim Clark. 15 Stunden später war der Schotte tot, zerschellt im Wald von Hockenheim. Er wurde 32 Jahre alt.

Clarks Tod vor 50 Jahren erschütterte den Motorsport ähnlich wie die Tragödie um Ayrton Senna ein Vierteljahrhundert später. Beide einte ihr Talent, beide prägten ihre Epoche, sie waren Ikonen, wirkten unverwundbar. Senna starb 1994 in Imola vor den Augen eines Millionenpublikums. Bei Jim Clarks Unfall gab es nur zwei Streckenposten als Augenzeugen.

Die Saison 1968 hatte für Clark perfekt begonnen. Am 1. Januar hatte er den Saisonauftakt zur Formel-1-Weltmeisterschaft im südafrikanischen Kyalami gewonnen. Für den Lotus-Piloten war es der 25. Grand-Prix-Sieg. Es sollte sein letzter sein. Zu Clarks Zeiten fuhren Formel-1-Piloten oft auch in anderen Serien. Das verhängnisvolle Rennen am 7. April 1968 war ein Lauf zur Formel-2-EM. Für Clark eine unwichtige Veranstaltung. Eigentlich wollte er an jenem Wochenende im britischen Brands Hatch bei einem Sportwagen-Rennen starten.

Er verlor bei etwa 240 Stundenkilometern die Kontrolle

Hauptarbeitgeber von Clark war jedoch das Lotus-Team. Dessen Sponsor, der Zigarettenhersteller John Player, wollte den Schotten bei möglichst vielen Veranstaltungen in Lotus-Rennwagen mit Werbung für seine Marke Gold Leaf sehen. So gab der Nichtraucher dem ungeliebten Hockenheimring den Vorzug. Rennwagen jener Zeit waren filigran. Formel-2-Boliden hatten keine Sicherheitsgurte. Auslaufzonen und Leitplanken gab es in Hockenheim nur im Bereich der Tribünen. Außerhalb begrenzten Bäume die Strecke.

Clarks Abstecher nach Hockenheim stand von Beginn an unter keinem guten Stern. Bereits im Training beklagte er eine schlechte Straßenlage und Zündaussetzer. Er qualifizierte sich lediglich für den siebten Startplatz. Dave Sims, einer seiner Mechaniker, erinnert sich an ein Gespräch zwischen Clark und seinem Teamkollegen Graham Hill. „Jimmy sagte, wenn einer von der Strecke abkommt und in die Bäume fährt, hat er keine Chance.“ Dies ist Clark an jenem 7. April 1968 gegen 12.40 Uhr passiert. Er verlor bei etwa 240 Stundenkilometern die Kontrolle über seinen Boliden und flog in den Wald ab.

„Es sah aus wie nach einem Flugzeugabsturz. Es muss mindestens drei Treffer mit unterschiedlichen Bäumen gegeben haben, bevor der Lotus hinter einer weiteren Baumgruppe zum Stehen kam. Die Frontpartie war genauso abgetrennt wie Motor und Getriebe“, berichteten Zeugen.

Posthum wurde er zum Vizeweltmeister erklärt

Wie es zu dem Unfall kam, wurde nie geklärt. Experten halten einen Reifenschaden für die wahrscheinlichste Ursache. Spekuliert wurde unter anderem aber auch über ein plötzliches Ausweichmanöver, weil Kinder auf die Strecke gelaufen seien. Belege hierfür gab es nie. Clark, der legitime Nachfolger des großen Juan Manuel Fangio, war sofort tot. Er hatte einen Schädelbasis- und Genickbruch erlitten.

Mit dem Tod auf vier Rädern kam Clark früh in Berührung. 1960, der Schotte bestritt in Spa-Francorchamps sein zweites Formel-1-Rennen, kollidierte Chris Bristow mit einem Erdhügel und wurde aus dem Auto geschleudert. Eine Stacheldrahtabsperrung riss ihm den Kopf ab, Clark passierte als einer der Ersten die Unfallstelle. „Ich werde nie vergessen, wie der verstümmelte Körper von Chris an den Streckenrand geschleppt wurde. Mir wurde speiübel“, vertraute er einem Journalisten an. Nach dem Rennen entdeckte er Blutspritzer an seinem Fahrzeug.

Im selben Rennen verunglückte sein Teamkollege Alan Stacey tödlich. Nur ein Jahr später kollidierte Clark in Monza mit Graf Berghe von Trips. Von Trips und 15 Zuschauer kamen ums Leben. Der deutsche Formel-1-Pilot war Führender der WM-Wertung. Posthum wurde er zum Vizeweltmeister erklärt.