Vor Mexiko-Grand-Prix

26.10.2017 Mexiko-Stadt. Nach dem so gut wie verlorenen Titelkampf gegen Lewis Hamilton in der Formel 1 sucht Ferrari-Pilot Sebastian Vettel das Positive in der Saison.

"Insgesamt war es ein sehr gutes Jahr. Niemand hat erwartet, dass wir so stark werden. Niemand hat uns so stark Mitte der Saison erwartet. Das ist positiv", sagte der viermalige Champion vor dem Grand-Prix-Wochenende in Mexiko-Stadt.

Es sei "bitter", dass bei den Rennen, bei denen Ferrari "die Chance hatte zu kämpfen", dazu nicht in der Lage war, sagte der 30-Jährige weiter und spielte auf die desaströsen Asien-Wochen an. Das Ziel für die restliche Saison sei es, die drei letzten Rennen zu gewinnen. "Dann werden wir sehen, was passiert", meinte der Heppenheimer.

Doch selbst wenn er das 18. von 20 Saisonrennen am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Sky) gewinnen sollte, reicht seinem Mercedes-Konkurrenten Hamilton ein fünfter Platz, um wie der Deutsche seinen vierten Titel zu gewinnen. (dpa)