09.11.2017 São Paulo. Sebastian Vettel will nach dem Scheitern im WM-Kampf die letzten beiden Saisonrennen in der Formel 1 für 2018 nutzen.

"Alles was wir deses Jahr noch lernen können, können wir mitnehmen ins nächste Jahr. Deswegen wäre es jetzt falsch, vom Gas zu gehen", sagte Vettel im Fahrerlager in São Paulo.

Knapp zwei Wochen nach der WM-Entscheidung zugunsten von Mercedes-Star Lewis Hamilton zeigte sich der 30 Jahre alte Ferrari-Pilot wieder mit neuer Zuversicht. "Vielleicht ist es so auch besser, als ganz am Ende zu verlieren, weil man dann nicht so schnell ins Auto einsteigen kann", meinte Vettel. Wenn man im Auto sitze, denke man nicht mehr an die Niederlage.

Hamilton will allerdings selbst weiter als Erster ins Ziel kommen. "Ich will den Druck so hoch halten wie im ganzen Jahr", sagte der 32-Jährige. Sein Job sei noch nicht erledigt, sagte der nach einem Ausflug auf den Machu Picchu in Peru verschnupfte Brite.

Zu den Veröffentlichungen der "Paradise Papers", in denen im Zusammenhang mit dem Kauf eines Privatfliegers auch Hamiltons Name auftaucht, sagte er nicht all zu viel. Natürlich habe er von alldem gehört, sein persönliches Team habe dazu ja eine Stellungnahme abgegeben. Hamiltons Berater hatten am Dienstag versichert, "dass alles legal und die Sache nun in den Händen seiner Anwälte ist". (dpa)