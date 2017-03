Laut "Bild"

21.03.2017 Melbourne. Sebastian Vettel hat seinem Formel-1-Dienstwagen einem Bericht der "Bild"-Zeitung zufolge den Kosenamen "Gina" verpasst. Der Ferrari-Pilot benannte den SF70H demnach mit der Kurzform von Regina, was im Lateinischen "Königin" oder "Herrscherin" bedeutet.

Vettel gibt seinen Autos traditionell vor jeder Saison einen Spitznamen, den er gemeinsam mit seinen Mechanikern auswählt. Sein Vorjahreswagen hieß "Margherita". Der Heppenheimer hatte in seiner Zeit bei Red Bull oft eher schlüpfrige Namen wie "Randy Mandy" (geile Mandy) oder "Kinky Kylie" (versaute Kylie) gewählt.

Nach starken Testfahrten gehen Vettel und Ferrari in ihre dritte gemeinsame Saison mit einigen Hoffnungen. Beim Auftaktrennen in Melbourne am Wochenende dürfte sich bereits zeigen, ob die Scuderia nach dem sieglosen Jahr 2016 diesmal den zuletzt dominanten Mercedes gefährlich werden kann.

Die Kosenamen von Vettels Formel-1-Autos:

Jahr Team Kosename 2008 Toro Rosso Julie 2009 Red Bull Kate/Kate's Dirty Little Sister (Kates schmutzige kleine Schwester)* 2010 Red Bull Luscious Liz (üppige Liz)/Randy Mandy (geile Mandy)* 2011 Red Bull Kinky Kylie (versaute Kylie) 2012 Red Bull Abbey 2013 Red Bull Hungry Heidi (hungrige Heidi) 2014 Red Bull Suzie 2015 Ferrari Eva 2016 Ferrari Margherita 2017 Ferrari Gina

*Wegen Chassis-Wechsel wurden zwei Kosenamen vergeben (dpa)