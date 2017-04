Vor Bahrain-Rennen

12.04.2017 Sakhir. Sebastian Vettel sieht vor dem Großen Preis von Bahrain weiterhin Mercedes mit Lewis Hamilton als Messlatte in der Formel 1 an.

"Wie eng es ist, oder wie sehr wir dran sind oder nicht? Ich glaube, Mercedes ist der Maß der Dinge", sagte der Ferrari-Pilot vor dem dritten Saisonrennen auf dem Kurs in der Wüste von Sakhir. Vettel führt nach seinem Auftaktsieg in Australien vor Hamilton und Platz zwei hinter dem Briten zuletzt in China die WM-Wertung mit 43 Punkten an. Silberpfeil-Pilot Hamilton holte ebenfalls 43 Zähler. "Mit zwei Rennen hinter uns kann man noch nicht viel sagen", meinte Vettel.

Für den viermaligen Weltmeister aus Heppenheim könnte das Wetter in Bahrain zum Vorteil werden. "Auf wärmeren Strecken war Ferrari stärker", sagte Hamilton. Das Flutlichtrennen wird zwar wie die Qualifikation um 18.00 Uhr Ortszeit bei etwas sinkenden Temperaturen gestartet. Für die Mittagszeit sind für Samstag allerdings Temperaturen von knapp 40 Grad vorhergesagt, für Sonntag immer noch von deutlich mehr als 30 Grad. (dpa)