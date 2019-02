20.02.2019 Barcelona. Rückkehrer Daniil Kwjat hat sich am dritten Tag der Formel-1-Testfahrten die Bestzeit gesichert.

Der Toro-Rosso-Pilot aus Russland drehte auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona in 1:17,704 Minuten die schnellste Runde und verwies den Finnen Kimi Räikkönen im Alfa Romeo auf den zweiten Platz. Kwjat hatte in der vergangenen Saison nur als Ferrari-Entwicklungsfahrer gearbeitet.

Nach Bestzeiten der Scuderia an den ersten beiden Tagen wurde Sebastian Vettel diesmal Vierter und absolvierte 134 Runden. Lewis Hamilton und Valtteri Bottas teilten sich bei Weltmeister-Team Mercedes wieder das Tagespensum. Hamilton war am Ende Zwölfter, Bottas lag direkt vor ihm. Nico Hülkenberg belegte im Renault Position sechs. Da die Rennställe verschiedene Programme absolvieren, sind die Zeiten und Platzierungen nur bedingt aussagekräftig.

Endlich konnte Williams seine ersten Kilometer abspulen. Der neue FW42 war zu den ersten beiden Testtagen noch nicht fertig geworden, ab Mittwochnachmittag absolvierte der englische Neuling George Russell 23 Umläufe. Dem Letzten fehlten am Ende aber fast acht Sekunden auf den Russen Kwjat.

"Es war eine sehr schwere Geburt", beschrieb Co-Teamchefin Claire Williams die Arbeit am neuen Wagen. Am Donnerstag enden die ersten Testfahrten. Vom 26. Februar bis zum 1. März dürfen alle Teams noch einmal auf dem Kurs in Katalonien ihre Autos auf den Saisonstart am 17. März in Melbourne vorbereiten. (dpa)