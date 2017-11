Ehemaliger Weltmeister

Nico Rosberg schließt eine Rückkehr in die Formel 1 definitiv aus.

04.11.2017 Frankfurt/Main. Ex-Weltmeister Nico Rosberg wird definitiv nicht in den Formel-1-Zirkus zurückkehren.

"Ein Comeback ist ausgeschlossen. Ich habe alles erreicht. Und in meinem neuen Leben läuft es genau in die richtige Richtung", sagte der ehemalige Silberpfeil-Pilot beim 36. SportpresseBall in Frankfurt.

Seinem ehemaligen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton, mit dem ihn eine große Rivalität verband, habe er nach dessen Titelgewinn vor knapp einer Woche gratuliert. "Ich bin ja nicht mehr im Wettkampf mit ihm, das macht es einfacher für mich. Er hat den Erfolg verdient, denn er hat ein riesiges Jahr hingelegt", sagte Rosberg.

Obwohl er die WM intensiv verfolge, habe er seinen Rücktritt vor einem Jahr noch zu keiner Sekunde bereut. "Ich vermisse nichts, ich habe komplett mit dem Rennsport abgeschlossen", sagte Rosberg. "Ich schaue mir die Rennen gerne an und habe Spaß daran." (dpa)