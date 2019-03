04.03.2019 Leipzig. Mit 31 Jahren steht Nico Hülkenberg vor der wohl größten Herausforderung seiner bisherigen Formel-1-Karriere.

"Für mich wird es ein hartes Jahr, denn er ist ein schwieriger Gegner", sagt der gebürtige Rheinländer. Der schwierige Gegner ist der neue Teamgefährte Daniel Ricciardo (29), Markenzeichen Dauergrinsen. Aber vor allem ist der Australier bereits siebenmaliger Rennsieger. Hülkenberg, der vor neun Jahren unter anderem als GP2-Gewinner in die Motorsport-Königsklasse mit großen Erwartungen und Hoffnungen einstieg, wartet auch nach 158 Grand-Prix-Teilnahmen noch auf einen Podestplatz - so lange wie kein anderer Pilot je warten musste.

Dennoch fährt Hülkenberg nicht nur mit. Nach den Stationen Williams (2010), für das er in Brasilien seine erste und bislang einzige Pole Position geholt hatte, Force India (2012 und 2014 bis einschließlich 2016) und Sauber (2013) sitzt "Hulk" seit 2017 am Steuer eines Renault. In der vergangenen Saison landete er als "Best of the Rest" auf dem siebten WM-Rang. In diesem Jahr will Renault mit ihm und dem ehemaligen Red-Bull-Mann Ricciardo die drei Top-Teams Mercedes, Ferrari und Red Bull richtig ärgern. Dabei wollen sich Hülkenberg und Ricciardo gegenseitig antreiben. "Wir sind beide erfahren genug und wissen, wie wir mit Dingen umgehen müssen", betonte Hülkenberg. (dpa)