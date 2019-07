Formel-1-Pilot

25.07.2019 Hockenheim. Nico Hülkenberg rechnet mit einem Verbleib beim Formel-1-Rennstall Renault über diese Saison hinaus.

"Es gibt keine Gründe, davon nicht auszugehen. Es ist nicht sicher, was ist in der Formel 1 sicher? Dinge können sich ganz schnell verändern. Aber so wie die Aktien heute stehen, glaube ich, ist sehr realistisch, dass ein Verbleib bei Renault wahrscheinlich ist", sagte Hülkenberg am Rande des Grand Prix von Deutschland in Hockenheim.

Der heute 31-Jährige war zur Saison 2017 von Force India zu Renault gewechselt. Sein Vertrag beim französischen Werksteam läuft Ende dieses Jahres aus. Seit diesem Jahr fährt Hülkenberg an der Seite des Australiers Daniel Ricciardo. (dpa)