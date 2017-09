Mehr Stadtkurse

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel gewann in diesem Jahr das Rennen in Monte Carlo.

09.09.2017 Leipzig. Die neuen Formel-1-Besitzer haben erneut bekräftigt, künftig vermehrt auf Straßenkurse und weniger auf Strecken fernab urbaner Gegenden setzen zu wollen.

"Ich denke nicht, dass wir noch viel mehr eigens gebaute Rennstrecken haben werden", sagte Formel-1-Marketingdirektor Sean Bratches motorsport.com. Man werde eine Mischung aus Stadtkursen, Traditionsstrecken und neu gebauten Kursen haben, kündigte er an.

Bratches sprach in dem Zusammenhang von rund 40 Interessenten als Ausrichter für künftige Rennen, die sich bei ihm gemeldet hätten seit der Übernahme durch Liberty Media. "Das ist extrem ermutigend", sagte Bratches. Die US-Eigentümer wollen aktiver auf Interessenten zugehen, um Vor- und Nachteile abzuwägen.

Zudem soll der Rennkalender künftig auch geografisch angepasst werden. "Im Moment springen wir ohne viele Gedanken über den Erdball", meinte er. "In einer idealen Welt, und vergessen Sie die Reihenfolge, könnte man das erste Drittel in Europa machen, das zweite in Amerika und das letzte in Asien."

Das würde auch die Logistik erleichtern. Planen die US-Besitzer doch auch die Erweiterung des Rennkalenders auf womöglich 25 WM-Läufe. (dpa)