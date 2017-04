07.04.2017 Shanghai. In der kommenden Formel-1-Saison wird wie geplant wieder ein Deutschland-Rennen stattfinden. Dies bestätigte der neue Marketingchef der Formel 1, Sean Bratches, auf der Internetseite der Königsklasse des Motorsports.

Bratches zufolge wird die Formel 1 im kommenden Jahr 21 Stationen umfassen. Wie schon länger bekannt ist, feiert zudem Frankreich nach zehn Jahren Pause in Le Castellet im Süden des Landes auf der Paul-Ricard-Strecke ein Comeback. Obwohl Bratches nicht den konkreten Austragungsort für Deutschland nannte, handelt es sich um den Hockenheimring. Geschäftsführer Georg Seiler hatte zuletzt immer wieder versichert, für 2018 einen gültigen Vertrag zu besitzen.

2015 war das Formel-1-Rennen in Deutschland abgesagt worden, weil weder der Nürburgring noch Hockenheim eine finanzielle Einigung mit dem langjährigen Chefvermarkter Bernie Ecclestone erzielten. Auch 2017 wird nicht in Deutschland gefahren. Hockenheim trug zuletzt aus Kostengründen nur noch alle zwei Jahre das Deutschland-Rennen aus und wäre im Rahmen dieser Vereinbarung 2018 wieder an der Reihe.

Nach 19 Jahren verabschiedet sich hingegen Malaysia aus dem Formel-1-Rennkalender. Der Grand Prix am 1. Oktober dieses Jahres wird der vorerst letzte in Sepang sein. "Es ist immer traurig, einem Mitglied der Formel-1-Familie Lebewohl zu sagen", erklärte Bratches. Diese Entscheidung hätten die Formel 1 und der ausrichtende Sepang International Circuit gemeinsam getroffen.

Malaysias Tourismusminister Nazri Aziz hatte unlängst beklagt, dass der Sport mittlerweile zu teuer für den Ausrichter geworden sei und nicht mehr so attraktiv sei. Malaysia war 1999 erstmals Gastgeber. (dpa)