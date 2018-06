Exponate der Formel-1-Legende

19.06.2018 Köln. Viele Erinnerungsstücke von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher werden seit Samstag in Köln präsentiert. Mit der kostenlosen Ausstellung will sich die Familie bei Fans der Rennsportlegende bedanken.

Knallrote Ferrari-Flitzer, Schirmmützen im Dutzend, Pokale und eine Galerie voller Overalls - mit Erinnerungen aus der privaten Sammlung des mehrfachen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher hofft die Motorworld Köln auf möglichst viele neugierige Rennsport-Fans.

Die Ausstellung soll an diesem Wochenende in den denkmalgeschützten Hallen des ehemaligen Flughafens Butzweilerhof eröffnet werden. Neben Luxusautos und Oldtimern steht das Leben des Kerpener Rennfahrers im Mittelpunkt.

Zu sehen sind unter anderem sechs Formel-1-Rennwagen, Formel-3- und Formel-Ford-Wagen sowie Rennkarts, Overalls, Helme, Fotos und persönliche Erinnerungsstücke. Fast alle Dauerleihgaben auf der 1000 Quadratmeter großen Ausstellungsfläche stammen aus dem Privatbesitz der Familie des erfolgreichen Fahrers.

Schumacher-Ausstellung in Köln Foto: Henning Kaiser/dpa

„Die Michael Schumacher Private Collection ist ein großes Dankeschön der Familie Schumacher an die vielen Fans von Michael und des Motorsports“, sagte am Freitag Sabine Kehm, die Managerin der Familie.

Rekord-Champion Schumacher hatte Ende 2013 einen schweren Skiunfall. Wie es dem siebenmaligen WM-Sieger geht, ist nach wie vor unklar. Der mittlerweile 49-Jährige hatte sich ein schweres Schädel-Hirn-Trauma zugezogen und monatelang im künstlichen Koma gelegen. Nach einem langen Krankenhaus-Aufenthalt wurde er in sein Haus in der Schweiz am Genfer See verlegt. (dpa)