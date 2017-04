KÖLN. Yuya Osako, Mittelfeldspieler des 1. FC Köln, fällt mit einer Mandelentzündung für das Spiel bei Borussia Dortmund aus. Insgesamt fehlen Trainer Peter Stöger damit fünf Spieler.

Von Martin Sauerborn, 29.04.2017

Ob der Weg des 1. FC Köln in dieser Saison nun doch noch nach Europa führt oder im sicheren Niemandsland des Mittelfelds der Fußball-Bundesliga endet, eines wird klar sein, wenn der letzte Spieltag am 20. Mai ist: Der Weg des Teams von Trainer Peter Stöger war angesichts der nicht enden wollenden Ausfälle alles andere als ein leichter. Wenn die Geißböcke am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellendritten und Pokalfinalisten Borussia Dortmund anzutreten haben, müssen sie erneut auf fünf Spieler verzichten.

Daran, dass Marcel Risse (Kreuzbandriss) und Sehrou Guirassy (muskuläre Probleme) in dieser Saison kein Faktor mehr sind, hat sich der 1. FC Köln gewöhnt. Mit den erneuten Problemen von Pawel Olkowski war so aber nicht zu rechnen. Nach einem sehr guten ersten und einem schwierigen zweiten Jahr in Köln und einer Hinrunde ohne Stammplatz hatte sich der polnische Rechtsverteidiger in die Startelf gekämpft. Nachdem ihn nun muskuläre Probleme plagen, steht er beim BVB zum dritten Mal in Folge nicht im FC-Kader.

Ausfallen wird auch Konstantin Rausch, der sich beim ebenso bemerkenswerten wie unglücklichen 1:1 gegen die TSG Hoffenheim am vergangenen Freitag eine Muskelverletzung zuzog. Weil Rausch nicht spielen kann, dürfte Jonas Hector wieder auf die Linksverteidiger-Position rücken, nachdem er gegen Hoffenheim im zentralen Mittelfeld eine starke Partie abgeliefert hatte. An Hectors Stelle auf der Sechser-Position könnte Marco Höger wieder ins Team rücken.

Als wäre all dies nicht schon genug, meldete sich nun auch noch Yuya Osako ab. Der Japaner konnte aufgrund einer Mandelentzündung weder am Donnerstag noch am Freitag trainieren und muss folglich für die Partie im Signal-Iduna-Park passen. Obwohl der Sturmpartner von Torjäger Anthony Modeste nach einer Ende März in der Länderspielpause erlittenen Kapselverletzung im Knie zuletzt nach seiner Topform suchte, ist sein erneuter Ausfall ein herber Dämpfer für die Ambitionen der Kölner, auch im sechsten Bundesligaspiel unter Peter Stöger gegen Dortmund ungeschlagen zu bleiben.

Als Ersatz für Osako stehen dem FC-Coach Artjoms Rudnevs und Christian Clemens zur Verfügung. Die ebenfalls in dieser Woche angeschlagenen Simon Zoller und Milos Jojic sind immerhin einsatzbereit. Gut möglich, dass die beiden ehemaligen Dortmunder Leonardo Bittencourt und Jojic an alter Wirkungsstätte die Flügel bei den Kölnern besetzen. Übrigens: Sollten die Geißböcke nicht gewinnen, warten sie dann seit 18 Spielen auf einen Erfolg beim BVB.