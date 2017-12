Gerüchte um Trainerwechsel

Dortmund/Köln. Löst Peter Stöger demnächst Peter Bosz ab? Gerüchten zufolge, könnte der Ex-FC-Trainer nach der Winterpause möglicherweise den Trainerposten bei Borussia Dortmund übernehmen.

Von Michael Wrobel, 09.12.2017

Nach seinem vorzeitigen Ende als Cheftrainer beim 1. FC Köln ist Peter Stöger derzeit ohne Trainerjob. Dass er nun vielleicht ab demnächst die BVB-Profis trainieren könnte, ist keine abwegige Vermutung. Schließlich soll es seitens der Westfalen im vergangenen Sommer laut dem Sportmagazin "Kicker" schon einmal konkrete Verhandlungen mit Peter Stöger gegeben haben.

Und die könnten jetzt wieder neu aufgenommen werden. Laut der "Rheinischen Post" gebe es wohl erneut Gedankenspiele, den ehemaligen leitenden Angestellten aus der Domstadt nach Westfalen zu holen.

Vor kurzem war noch intensiv über ein Engagement von Armin Veh bei Borussia Dortmund spekuliert worden. Doch Veh hat mittlerweile beim 1. FC Köln als Geschäftsführer Sport angeheuert und muss dort nun selbst eine Trainerfrage lösen.

Stöger war nach vier erfolgreichen Jahren beim FC, in denen er den Traditionsklub von der zweiten Liga in den Europapokal geführt hatte, vergangenen Sonntag von den Bossen des Kölner Clubs entlassen worden. Damit ist er für neue Engagements, etwa in Dortmund, frei.

Der BVB wollte die Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Peter zu Peter derweil bisher nicht kommentieren.