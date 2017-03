KÖLN. Manager Jörg Schmadtke kündigt erste Gespräche mit dem von Borussia Dortmund ausgeliehenen Neven Subotic für April an. Der Serbe fühlt sich pudelwohl bei seinem neuen Club.

Von Martin Sauerborn, 28.03.2017

Als Neven Subotic Ende Januar zum 1. FC Köln wechselte, stand die Möglichkeit einer „Win-win-Situation“ im Raum. Auf der einen Seite der Fußballer Subotic, der nach seinen großen Erfolgen mit Borussia Dortmund und einem Jahr Verletzungspause endlich wieder spielen wollte. Auf der anderen Seite der FC, der nach dem Abgang von Mergim Mavraj in der Winterpause zum Hamburger SV dringend Ersatz in der Innenverteidigung benötigte und die Chance ergriff, einen Klassespieler ausleihen zu können.

Zwei Monate später sind die Erwartungen auf dem besten Weg, sich zu erfüllen. Subotic hat trotz der langen Pause schon sechs Bundesliga-Einsätze im Geißbock-Trikot vorzuweisen, und der FC weiß einen zuverlässigen Innenverteidiger in seinen Reihen.

„Wieder Fußball spielen zu können, ist für mich die pure Erfüllung. Das sind die Momente, die mein Leben prägen. Ich gehöre auf den Platz, da bin ich zu Hause.“ Wenn Neven Subotic über seine Rückkehr auf die Bundesliga-Plätze spricht, klingt er glücklich und erleichtert. „Ich habe meine besten Jahre noch nicht hinter mir und bin auf dem Weg, meinen Zenit zu erreichen“, sagt der 28-Jährige.

Der 1. FC Köln könnte der Club sein, in dem er diesen Weg bestreitet. „Ich habe es vorher von allen Seiten gehört, wie super hier die Mannschaft und das Umfeld sind. Es ist tatsächlich so und zwar auf einem solch hohen Niveau, dass ich überrascht bin. Es macht viel Spaß, hier zu spielen. Ich würde den FC jedem empfehlen“, schickt Subotic eine Liebeserklärung an einen Verein, den er erst seit zwei Monaten von innen kennt und an den er nur bis Saisonende ausgeliehen ist. FC-Manager Jörg Schmadtke hat nun für April erste Gespräche über die Zukunft des gebürtigen Serben in Köln angekündigt: „Ich gehe mit dem Ziel in dieses Gespräch zuzuhören und meine Situation mitzuteilen“, hält Subotic den Ball in puncto Vertragsverhandlungen flach. Um ihn gleich darauf bezüglich der sportlichen Ziele steil zu spielen:. „Für den Verein und mich zählt erst einmal der Erfolg der Mannschaft. Wohlfühlen ist das eine, Erfolg das andere.“

Sein Trainer sieht das ganz genauso: „Neven möchte in den nächsten Wochen spielen, und wir möchten in den nächsten Wochen punkten. Alles andere ist nicht mehr als ein Nebenschauplatz“, gibt sich Peter Stöger entspannt. Der Österreicher empfindet es gar als Privileg einen Fußballer wie Subotic trainieren zu dürfen: „Es hat Charme, wenn man so einen Spieler fußballtechnisch wieder in die Richtung bringen kann, aus der er kommt.“

Heißt auch, dass es bei Subotic auf dem Platz Luft nach oben gibt. „Ich bin brutal selbstkritisch und will die perfekte Leistung abliefern. Im Moment wird das Gefühl für das Spiel immer besser und verfeinert sich. Ich bin auf einem sehr guten Weg.“ Was Subotic und Stöger so sagen, hört sich nach einer echten „Win-win-Situation“ an.