Bayern muss nach Cottbus

Dortmund. Ex-Weltmeisterin Nia Künzer und Peter Frymuth, Vizepräsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) haben im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund die erste Runde des DFB-Pokals ausgelost.

Von Thomas Faßbender, 15.06.2019

Der 1. FC Köln spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals 2019/20 gegen den Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden. Die Partie wird dann zugleich auch das Pflichtspieldebüt für den neuen FC-Trainer Achim Beierlorzer.

Titelverteidiger und Rekordsieger FC Bayern München spielt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Regionalligisten FC Energie Cottbus. Das ergab die Auslosung am Samstagabend im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Vizemeister Borussia Dortmund tritt in einem nordrhein-westfälischen Duell beim Drittligisten KFC Uerdingen an, der diesjährige Cup-Finalist RB Leipzig reist zum Zweitliga-Aufsteiger VfL Osnabrück. Der Sechstligist FSV Salmrohr als unterklassigster Verein in der kommenden Pokalsaison empfängt Holstein Kiel.

FVM-Pokalsieger gegen Bundesligisten

Alemannia Aachen begrüßt zum Derby Bayer Leverkusen am Tivoli. Der ehemalige Bundesligist und FVM-Pokalsieger hatte sein Ticket für die erste Runde des DFB-Pokals Ende Mai gegen Fortuna Köln im Bonner Sportpark-Nord gelöst. Durch einen 3:1 Erfolg hatten die Aachener sich ihren Startplatz unter den 64 Teilnehmern verdient.

Alle Partien im Überblick:

Würzburger Kickers - TSG Hoffenheim

FSV Salmrohr - Holstein Kiel

VfB Germania Halberstadt - Union Berlin

1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05

SV Rödinghausen - SC Paderborn

Hallescher FC - VfL Wolfsburg

SV Atlas Delmenhorst - Werder Bremen

KFC Uerdingen - Borussia Dortmund

SV Sandhausen - Borussia Mönchengladbach

Chemnitzer FC - Hamburger SV

Waldhhof Mannheim - Eintracht Frankfurt

Alemannia Aachen - Bayer Leverkusen

TuS Dassendorf - Dynamo Dresden

FC 08 Villingen - Fortuna Düsseldorf

KSV Baunatal - VfL Bochum

Energie Cottbus - Bayern München

Karlsruher SC - Hannover 96

MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth

FC Oberneuland - Darmstadt 98

Wehen Wiesbaden - 1. FC Köln

Hansa Rostock - VfB Stuttgart

1. FC Saarbrücken - Jahn Regensburg

SV Drochtersen/Assel - Schalke 04

Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld

FC Ingolstadt - 1. FC Nürnberg

SC Verl - FC Augsburg

VfB Lübeck - FC St. Pauli

VfB Eichstätt - Hertha BSC

Wacker Nordhausen - Erzgebirge Aue

VfL Osnabrück - RB Leipzig

1. FC Magdeburg - SC Freiburg

SSV Ulm 1846 Fußball - 1. FC Heidenheim

Die 1. Hauptrunde findet vom 9. bis 12. August 2019 statt. Weitere Termine: 2. Hauptunde: 29. und 30. Oktober 2019, Achtelfinale: 4. und 5. Februar 2020, Viertelfinale: 3. und 4. März 2020, Halbfinale: 21. und 22. April 2020, Finale: 23. Mai 2020 in Berlin

(mit Material von dpa und sid)