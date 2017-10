Nach Trennung von Jörg Schmadtke

KÖLN. Weil er wegen des Ausscheidens von Jörg Schmadtke "ein paar Dinge klarstellen" wolle, wandte sich der Vorstand des 1. FC Köln per Brief an seine über 100.000 Vereinsmitglieder.

Von Joachim Schmidt, 27.10.2017

In einem Brief hat sich der Vorstand des 1. FC Köln am Donnerstagabend an die mehr als 100 000 Vereinsmitglieder gewandt, um wegen des Ausscheidens von Sportdirektor Jörg Schmadtke „ein paar Dinge klarzustellen, über die in den vergangenen Tagen spekuliert worden ist“.

Auf Initiative von Schmadtke habe man sich am Montag getroffen, um die sportliche Situation zu besprechen. „Dass das Ergebnis die einvernehmliche Trennung von Jörg Schmadtke werden würde, war von uns nicht vorgesehen, letztendlich aber die einzige Möglichkeit“, heißt es. Schmadtke habe zu keiner Zeit die Entlassung von FC-Cheftrainer Peter Stöger gefordert, weder intern noch extern. Genauso wenig hätten Vorstand, Gemeinsamer Ausschuss oder Aufsichtsrat die Trainerentlassung gefordert. Die Frage „Schmadtke oder Stöger“ habe sich nie gestellt.

Jetzt schaue man nach vorn und werde sich „mit großer Sorgfalt damit beschäftigen, die Position, die eine Schlüsselposition ist, neu zu besetzen“. Vergleiche mit der Situation 2012 seien völlig unbegründet.

„Der 1. FC Köln ist absolut handlungsfähig. Wir sind strukturell und wirtschaftlich gut aufgestellt und stehen als Verantwortliche fest zueinander.“ Der Vorstand gerate weder in Panik noch versinke er im Chaos. Man werde die Arbeit ruhig und konsequent fortsetzen. Wichtigstes Ziel sei der Bundesligaverbleib. Dafür werde man alle Kräfte bündeln.

Abschließend bittet der Vorstand der Kölner um die Unterstützung der Fans für die Mannschaft und das Trainerteam. Man müsse zusammenrücken statt nach Sündenböcken zu suchen oder sich gegenseitig ausspielen zu lassen.