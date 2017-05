Mit viel Prominenz wird der FC in Lohmar erscheinen: Auch Torhüter Timo Horn könnte dabei sein.

Lohmar. Der Kölner Bundesligist spielt an diesem Dienstag in Lohmar. Mindestens 75 Prozent der Profis werden dabei sein.

Von Harald Stross, 30.05.2017

Auf einen fußballerischen Leckerbissen dürfen sich die Fans aus der Region heute Abend freuen, wenn im Stadion des SV Lohmar am Lohmarer Dreieck eine Stadtauswahl in einem Freundschaftsspiel auf die Profis des Bundesligisten 1. FC Köln trifft.

Die Stadtwerke Lohmar und die RheinEnergie organisieren als Veranstalter bereits ab 14 Uhr ein buntes Vergnügungsprogramm für Familien mit Kindern, um 18 Uhr beginnt das Hauptspektakel: Eine Stadtauswahl, bestehend aus Spielern der Hausherren, des SV Wahlscheid und des TuS Birk, wird ihr Bestes geben, um die zu erwartende Niederlage gegen den Bundesligafünften und Europa-League-Teilnehmer in Grenzen zu halten.

„Es geht allerdings nicht in erster Linie um das Ergebnis“, weist Ralf Winiarz, der Sportliche Leiter des SV Lohmar, auf den freundschaftlichen Charakter der Begegnung hin, deren Erlös Sportprojekten der Stadt zugute kommt.

So voll wie das „Haus“ diesmal werden wird, dürfte es bislang noch nicht gewesen sein. Empfohlen wird von den Veranstaltern daher die frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die Parkplätze am Lohmarer Dreieck nicht für den zu erwartenden Andrang ausgelegt sind. Bis gestern waren bereits rund 3 000 Eintrittskarten im Vorverkauf über die Theke gegangen. Ab 14 Uhr ist morgen auch die Tageskasse eröffnet, an der noch Karten zu moderaten Preisen (Erwachsene fünf Euro, Kinder zwei) erworben werden können.

„Ausgelegt ist die Veranstaltung auf maximal 4999 Zuschauer“, so Winiarz, der sich als Polizeibeamter mit dem Prozedere und den Sicherheitsbestimmungen für solche Events auskennt. Vertraglich wurde mit den Domstädtern vereinbart, dass sie mit mindestens 75 Prozent des Profikaders anreisen müssen. Definitiv nicht dabei sein wird der 27-fache Nationalspieler Jonas Hector, den Bundestrainer Joachim Löw für den vom 17. Juni bis 2. Juli in Russland stattfindenden Confed Cup nominiert hat.

Ebenso fehlen werden Lukas Klünter und der Däne Frederik Sörensen, die sich mit ihren U 21-Nationalmannnschaften auf die ab 16. Juni in Polen anstehende Europameisterschaft vorbereiten. Hoffen dürfen die Fans dafür auf Mittelstürmer Anthony Modeste, den mit 25 Treffern drittbesten Torschützen der Bundesliga, Torhüter Timo Horn und Yuya Osako.

Besonders für die jungen Fans könnte das hautnahe Erleben der Profi-Fußballer nach dem Spiel zum besonderen Ereignis werden. „Ich bin sicher, dass sich der eine oder andere FC-Spieler im Anschluss an das Spiel ein paar Minuten Zeit für Autogramme nehmen wird“, rechnet Winiarz mit entgegenkommenden Gästen.