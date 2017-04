HAMBURG. Der abstiegsgefährdete Hamburger SV hat das Überraschungsteam des 1. FC Köln mit einem Last-Minute-Sieg vorerst ausgebremst. Die Hanseaten siegten vor heimischer Kulisse mit 2:1 (1:1).

Von Joachim Schmidt, 01.04.2017

Auch ein kämpferischer Kraftakt hat dem 1. FC Köln keinen Punktgewinn in der HSV-festung des Volksparkstadions eingebracht. Ein Treffer von Lewis Holtby in der Nachspielzeit bescherte eine 1:2-Niederlage für die Gäste, die ein gleichwertiger, am Ende aber unglücklicher Gegner gegen starke Gastgeber waren.

Für den verletzt ausgefallenen Yuya Osako begann Simon Zoller an der Seite von Torjäger Anthony Modeste. Letzterer erwischte fast einen Start nach Maß, setzte die Kunststoffkugel aber bei seinem ersten Ballkontakt nach 54 Sekunden per Fallrückzieher über das Tor.

Nach einem dominanten Kölner Beginn kamen die Hausherren, die in den letzten sieben Heimspielen neben zwei Unentschieden fünf Siege feierten, besser ins Spiel. Als Folge davon kamen sie zur Führung durch Nicolai Müller nach 13 Minuten.

Die Vorlage lieferte Bobby Wood, der im rechten FC-Strafraum von Dominic Maroh nicht gestoppt werden konnte. Müller kam dann frei zum Schuss und tunnelte den machtlosen Timo Horn.

Damit bekamen die Hanseaten noch mehr Oberwasser, während sich der FC schwer tat, den Rückstand abzuschütteln. Dennoch stand es nach 25 Minuten plötzlich 1:1. Nach einer Flanke des ansonsten blass wirkenden Christian Clemens wurde Anthony Modeste am Elfmeterpunkt von Kyriakos Papadopoulos zu Boden gerammt. So flog der Ball über beide hinweg und dem intuitiv Richtung Tor springenden Milos Jojic auf den Kopf und von dort in die Maschen.

Wäre dies nicht der Fall gewesen, hätte Schiedsrichter Daniel Siebert wohl auf Strafstoß entschieden, wie er im Gespräch mit Anthony Modeste signalisierte. Dem Torjäger bot sich wenig später (28.) eine weitere Möglichkeit zu einem Treffer. Nach einem Eckball von Milos Jojic köpfte er den Ball hauchdünn übers Tor.

Aber auch der HSV besaß noch zwei hochkarätige Kopfballchancen. Nach zwei Eckbällen von Lewis Holtby (33./34.) rettete Timo Horn im ersten Fall mit den Fingerspitzen gegen das Geschoss von Kyriakos Papdopoulos, den zweiten Versuch setzte der Grieche knapp drüber.

Mit Beginn der zweiten Halbzeit kam Dominique Heintz für Dominic Maroh in die Abwehr. Dafür wechselte Neven Subotic von der linken auf die rechte Innenverteidigerposition.

Die erste Möglichkeit bot sich in der 48. Minute Bobby Wood. Wenig später musste Nicolai Müller nach einem Foul an Marco Höger verletzt vom Platz. Für ihn kam Michael Gregoritsch, nachdem HSV-Trainer Markus Gisdol zuvor bereits Albin Ekdal für Gideon Jung eingewechselt hatte.

Das Spiel entwickelte sich weiteren Verlauf zu einem Kampf-Duell zwischen den Strafräumen. Beide Mannschaften spielten mit höchster Intensität. Kein Quadratmeter des Platzes, der mit länger als gewöhnlich bewachsenem Gras bestanden war, wurde ohne Körperkontakt preisgegeben. Schiedsrichter Daniel Siebert hatte viel zu tun, blieb aber wohltuend ruhig und sachlich in seinen Entscheidungen.

Nach gut 70 Minuten signalisierte Christian Clemens der Kölner Bank, dass er ausgewechselt werden müsse. Offenbar hatten sich muskuläre Probleme bei ihm eingestellt. So kam in der 75. Minute Sehrou Guirassy für ihn ins Spiel. Nach dreieinhalb Monaten Verletzungspause war es der erste Pflichtspieleinsatz für den jungen französischen Stürmer. Keine zwei Minuten später holte er sich wegen Foulspiels eine Gelbe Karte ab. Typisch für das Kampfspiel.

In der 78. Minute verpasste der 19-Jährige knapp eine Flanke von Konstantin Rausch. Der Ball wäre womöglich direkt ins Tor gegangen, doch René Adler reagierte blitzschnell und lenkte ihn aus der Gefahrenzone.

Während der hitzigen Schlussphase schoss Lewis Holtby (86.) artistisch den Ball ins FC-Tor, doch wurde der Treffer wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Doch in der Nachspielzeit war es dann so weit. Zunächst rettete Timo Horn noch, doch die Hamburger Angreifer reagierten schneller als die Kölner Verteidiger, und Lewis Holtby traf aus wenigen Metern volley ins Tor.

Hamburg: Adler; Diekmeier, Papadopoulos, Mavraj, Douglas; Walace (70. Sakai), Jung (46. Ekdal); Müller (53. Gregoritsch), Holtby, Kostic; Wood.

Köln: Horn; Olkowski, Maroh (46. Heintz), Subotic, Hector; Höger, Jojic; Clemens (75. Guirassy), Rausch; Modeste, Zoller. –

Zuschauer: 57.000 (ausverkauft) - SR: Siebert (Berlin). – Tore: 1:0 Müller (13.), 1:1 Jojic (25.), 2:1 Holtby (90. + 2). - Gelbe Karten: Holtby, Walace – Zoller, Jojic, Guirassy.