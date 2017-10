Köln. FC-Trainer Peter Stöger habe erst kurz vor der Öffentlichkeit davon erfahren, dass Sportdirektor Jörg Schmadtke seinen Posten abgeben wird. Darauf hatte Schmadtke sich mit dem Verein geeinigt.

Von Joachim Schmidt, 24.10.2017

Nicht nur die Öffentlichkeit, auch Spieler und selbst Trainer Peter Stöger wurden von Jörg Schmadtkes Abschied beim 1. FC Köln am Montagabend völlig überrascht. Zehn Minuten, bevor mittels Pressemitteilung die Medien über die Trennung informiert worden waren, hatte der Trainer davon erfahren. Er war zum Präsidium gebeten worden, das ihm die Personalie mitteilte. Einen Kontakt zu Jörg Schmadtke habe er nicht mehr gehabt.

„Ich respektiere seine und die Entscheidung des Clubs. Entgegen anders lautender Meinungen hatte ich ein sehr enges und gutes Verhältnis zu ihm. Es war geprägt von Vertrauen und Diskussionen. Das war so, als wir Tabellenfünfter geworden waren, das war jetzt so der Fall“, sagte Peter Stöger am Dienstag.

Für die kommende Woche war eine Gesprächsrunde anberaumt, in der Jörg Schmadtke mit dem Trainer-Team sowie der Scouting-Abteilung mögliche Wintertransfer besprechen wollte. „Das wird nun ohne Jörg stattfinden“, erklärte Peter Stöger.

Statt des ehemaligen Sportchefs wird Jörg Jakobs der Gruppe nun angehören und sie leiten. Der Sportdirektor, der für die Nachwuchsabteilung verantwortlich ist, wird sich bis auf weiteres auch um die personellen Belange des Profis-Teams kümmern. Das verkündete FC-Präsident Werner Spinner.