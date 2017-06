Wer kommt, wer geht?

In seine private Sammlung nahm Anthony Modeste diesen Ball mit, nachdem er im Heimspiel gegen Hertha BSC drei Treffer in Folge erzielt hatte. Seither traf er in sechs Spielen aber nur einmal.

Köln. Während die Spieler des 1. FC Köln bereits den wohlverdienten Urlaub angetreten haben, basteln die Verantwortlichen am zukünftigen Kader. Und plötzlich wird auch über Peter Stöger spekuliert.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.06.2017

Während sich die Spieler des 1. FC Kölns von der packenden Bundesliga-Saison erholen, wird hinter den Kulissen kräftig am Kader für die kommende Spielzeit gearbeitet. Die Geißböcke werden sich aufgrund der zusätzlichen Belastung Europapokal deutlich breiter aufstellen müssen. Und wie aus dem Nichts ist nun auch der Trainer ein heiß diskutiertes Thema.

Über die Wechselabsichten von Anthony Modeste ist lange spekuliert worden. Noch immer ohne Ergebnis. Zuletzt hatte die "Bild" berichtet, dass es bei Jörg Schmadtke eine Schmerzgrenze für den Topstürmer bei 30 Millionen Euro gäbe. Doch nach der erfolgreichen Saison sind noch andere FC-Akteure heiß begehrt. Offenbar auch Peter Stöger.

Abgänge:

BVB: Nach Favre-Absage nun Stöger?

Nach der doch überraschenden Absage von Lucien Favre als Nachfolger von Thomas Tuchel beim BVB, muss Borussia Dortmund den Plan B aus dem Hut zaubern. Und neben dem Niederländer Peter Bosz wird immer häufiger der Name Peter Stöger genannt. "Nur weil es mehr Leute schreiben, macht es das nicht richtiger", sagte der Trainer dem "Express". "Es braucht keiner nervös zu werden." Zuvor hat auch Sportchef Jörg Schmadtke versichert, dass er keine Angst habe, Stöger zu verlieren. "Es gibt keine Anzeichen dafür, dass ich in nächster Zeit mit irgendjemandem in Gespräche einsteigen müsste", sagte Schmadtke.

Foto: Marius Becker/Archiv Kölns Trainer Peter Stöger.

Lässt Köln Olkowski vorzeitig ziehen?

Den FC ebenfalls verlassen könnte Rechtsverteidiger Pawel Olkowski. Der 27-Jährige Pole hat eine bewegte Saison hinter sich und mit Lukas Klünter und Marcel Risse starke vereinsinterne Konkurrenten. Laut „BILD“ könnte der Verein Olkowski vorzeitig freigeben, wenn ein entsprechendes Angebot vorliegt. Geschäftsführer Jörg Schmadtke äußerst sich zu der Personalie aber noch zurückhaltend. "Er hatte zuletzt eine schwere Phase bei uns."

Wann entscheidet sich Modeste?

Anthony Modeste erzielte in der abgelaufenen Saison 25-Bundesliga-Tore und weckte damit Begehrlichkeiten. Rund 50 Millionen Euro war der Franzose den Verantwortlichen von Tianjin Quanjian im Winter wert. Nun haben die Chinesen offenbar nachgelegt. Modeste soll demnach ein unglaubliches Angebot vorliegen. Rund 44 Millionen Euro würde er in vier Jahren verdienen. Nach Informationen der Bild soll es bei Sportdirektor Jörg Schmadtke eine 30-Millionen-Euro-Schmerzgrenze geben. Ob der Effzeh den Topstürmer für diese Summer wirklich ziehen lässt, ist jedoch unwahrscheinlich. Schließlich lag die jüngste Offerte aus China deutlich höher.

Foto: dpa Kölns Anthony Modeste weint nach Spielende. Köln gewann 2:0.

Subotic verlässt den FC

Für Neven Subotic ist das Kapitel 1. FC Köln nach einem halben Jahr bereits wieder beendet. Wie der Innenverteidiger am Samstagabend auf seiner Facebook-Seite bekannt gab, werde die "Zusammenarbeit nicht fortgeführt". Eine Rückkehr nach Dortmund ist jedoch ebenfalls unwahrscheinlich. Subotic zieht es möglicherweise nach England in die Premier League. Im vergangenen Jahr hatte es bereits Gespräche mit dem FC Middlesbrough gegeben. Aufgrund eines Eingriffs war der Transfer geplatzt. Aber auch der Hamburger SV ist an dem Innenverteidiger interessiert. Subotic bedankte sich bei den Kölner Fans.

Foto: Patrick Seeger Neven Subotic verlässt den 1. FC Köln.

Maroh vor dem Abflug?

Ende 2015 war Dominic Maroh in Köln noch der gefeierte Held. Der Innenverteidiger traf damals im Derby gegen Leverkusen doppelt. Nach einer eher schweren Saison steht der Slowene möglicherweise vor dem Aus bei den Geißböcken. Im Moment sind Frederik Sörensen und Dominique Heintz gesetzt. Der 30-Jährige hat noch bis 2018 Vertrag. Wenn die Kölner noch eine Ablöse einstreichen wollen, wird Maroh wohl verkauft. Eine Vertragsverlängerung ist im Moment nicht im Gespräch.

Foto: dpa Kandidat für die FC-Abwehr: Dominic Maroh.

Marcel Hartel wechselt zu Union Berlin

Das Kölner Eigengewächs spielt bereits seit frühester Jugend für die Geißböcke. In dieser Saison kam der Mittelfeldspieler erstmals für das Profiteam zum Einsatz. Allerdings sammelte Hartel nicht wirklich viel Spielzeit. Ein Grund für einen Wechsel zu Union Berlin. Beim Zweitligisten wird er wohl öfter zum Einsatz kommen. "Marcel hat bei einem ambitionierten Zweitligisten die Gelegenheit, deutlich mehr Spielpraxis zu bekommen, als das bei uns möglich war. Seine Entwicklung bei Union Berlin werden wir aufmerksam verfolgen“, sagt FC-Geschäftsführer Jörg Schmadtke. Ob der FC eine Rückkaufoption hat, ist nicht bekannt.

Foto: Ben-Horn.de Einen guten Schritt nach vorne hat Marcel Hartel in der vergangenen Saison beim FC gemacht.

Bayern München streckt Fühler nach Kessler aus

Aufgrund der Verletzung von Timo Horn kam Ersatz-Keeper Thomas Kessler in dieser Spielzeit 13 Mal zum Einsatz. In der Regel wusste Kessler zu überzeugen. Und dennoch hat er kaum eine Chance auf mehr Einsätze. Jetzt hat laut Bild-Zeitung offenbar der FC Bayern München ein Interesse am Kölner Keeper - als Ersatzmann von Manuel Neuer. Die bisherige Nummer zwei der Münchner hatte angekündigt, in der kommenden Spielzeit mehr spielen zu wollen.

Foto: Jonas Güdpa Der große Rückhalt: FC-Torhüter Thomas Kessler.

Zugänge:

Kommt Martin Braithwaite?

Nach der Absage von Simon Terodde scheint der Effzeh ein Auge auf den dänischen Nationalspieler Martin Braithwaite geworfen zu haben. Wie unter anderem die L'Equipe berichtet ist neben den Kölnern auch die TSG Hoffenheim an dem Mittelstürmer interessiert. Für den Spieler des FC Toulouse müsste der FC aber wohl tief in die Tasche greifen. Rund zehn Millionen Euro würde Braithwaite kosten. Der Däne wurde bereits mehrfach von FC-Scouts beobachtet. Gegenüber "DR Sporten" bestätigte Braithwaite, dass er Toulouse im Sommer gerne gen Bundesliga verlassen würde.

Foto: Stefan Puchner Martin Braithwaite

Verstärkt Meité das Mittelfeld?

Der FC könnte sich für die kommende Saison im defensiven Mittelfeld verstärken. Einem Bericht zufolge hat der Club Interesse am 23-jährigen Soualiho Meïté. Der französische Jungnationalspieler steht beim belgischen Verein SV Zulte Waregem unter Vertrag. Sein Marktwert wird auf rund sieben Millionen Euro geschätzt, sein Vertrag bei seinem aktuellen Arbeitgeber endet im Juni diesen Jahres.

Kevin Wimmer vor Rückkehr?

Durch den Abgang von Neven Subtoic und die Europapokal-Qualifikation wird beim 1. FC Köln offenbar die Suche nach einer neuen Defensivkraft verstärkt. Verschiedene Medien bringen einen alten Bekannten in Verbindung mit den Geißböcken. So soll Kevin Wimmer von Tottenham Hotspur auf der Liste der Kölner stehen. Der 24-Jährige spielte von 2012 bis 2015 für den Effzeh und hinterließ bei den Fans einen bleibenden Eindruck. Bereits im vergangenen Winter war über einen Wechsel spekuliert worden. Der Innenverteidiger hat allerdings seinen Vertrag erst kürzlich bis 2021 verlängert. Die Ablöse dürfte bei rund 6 Millionen Euro liegen.

Foto: Gerry Penny

Cordoba für acht Millionen? - Auch Terodde und Bajic werden genannt

Nachdem in den vergangenen Wochen hauptsächlich über die Neuverpflichtungen von Abwehrspielern spekuliert worden war, werden zurzeit die Namen einiger Offensivkräfte gehandelt. Laut "Kicker" steht der Mainzer Angreifer Jhon Cordoba ganz weit oben auf der Wunschliste der Geißböcke. Und das offenbar unabhängig von der Zukunft des aktuellen Top-Torjägers Anthony Modeste. Cordoba agiert auf dem Platz ähnlich wie Modeste, ist aber bei weitem nicht so erfolgreich. In 51 Spielen für den FSV Mainz erzielte der Kolumbianer gerade einmal zehn Treffer. Cordoba würde den FC rund acht Millionen Euro kosten. Aber auch weitere Namen werden gehandelt. So ist eine Rückkehr von Simon Terodde nicht ausgeschlossen. Der Torjäger des VfB verfügt über eine Ausstiegsklausel. Die und die Torqualitäten von Terodde sind aber auch Borussia Mönchengladbach nicht entgangen. In bosnischen Medien wird offenbar Mittelstürmer Riad Bajic mit den Geißböcken in Verbindung gebracht.

Foto: Thomas Frey Jhon Cordoba

Köln an Pavard interessiert?

Dank einer starken Rückrunde hat sich Benjamin Pavard beim VfB Stuttgart einen Stammplatz erkämpft. Damit hat der Verteidiger allerdings auch Begehrlichkeiten anderer Clubs geweckt. Wie der französische TV-Sender "beIN Sports" berichtet, sollen neben dem FC Metz und OGC Nizze eben auch die TSG Hoffenheim und der FC an dem französischen U21-Nationalspieler interessiert sein. In Stuttgart hat Pavard noch bis 2020 Vertrag.

Foto: Deniz Calagan/Archiv Stuttgart Spieler Benjamin Pavard.

Innenverteidiger Meré zum FC?

Der spanische Innenverteidiger Jorge Meré steht offenbar auf der Wunschliste der Geißböcke. Meré spielt aktuell für Sporting Gijon und ist U21-Nationalspieler. Laut Sky Sports News sei der Verteidiger acht Millionen Euro wert. Auch Werder Bremen ist an Meré interessiert. Die englische Presse bringt das Talent sogar mit dem FC Chelsea in Verbindung.