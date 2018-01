Torwarttrainerwechsel im neuen Jahr

Köln. Angeblich ist Alexander Bade nicht länger der Torwarttrainer des 1. FC Köln. Dies berichteten Medien, demnach sei der Torwarttrainer durch Andreas Menger ersetzt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 01.01.2018

Angeblich soll sich der 1. FC Köln von seinem langjährigen Torwarttrainer Alexander Bade getrennt haben. Dies berichteten am Montag das Fachmagazin kicker und das Online-Portal Geissblog. Der 47-Jährige soll durch den früheren Kölner Torhüter Andreas Menger ersetzt werden. Der 1. FC Köln bestätigte diesen Personalwechsel zunächst nicht.

Bade, der ursprünglich aus Berlin kommt, war in den vergangenen dreißig Jahren sowohl als Jugendspieler, als auch Profi und Mitglied des Trainerteams für den FC tätig. Bade, der seit 2009 die Kölner Torhüter trainiert, gilt als Vertrauter des ehemaligen FC-Trainers Peter Stöger. Am Dienstag startet der FC unter dem neuen Cheftrainer Stefan Ruthenbeck in die Rückrundenvorbereitung.

(mit Material von dpa)