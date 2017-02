Timo Horn nimmt das Training wieder auf

01.02.2017

Auf diesen Tag hat Timo Horn fast drei Monate lang warten müssen. Am Mittwoch betrat der Torwart des 1. FC Köln erstmals wieder den Rasen des Trainingsplatzes am Geißbockheim und absolvierte seine erste Freilufteinheit mit Reha-Trainer Marcel Abanoz. Horn hatte sich am 9. November in der Länderspielpause vor dem Derby bei Borussia Mönchengladbach am Knie verletzt und musste operiert werden. Seitdem vertritt Thomas Kessler den 23-Jährigen. Horns Plan für sein Comeback in der Bundesliga sieht vor, im Februar wieder ins Mannschaftstraining einzusteigen, um dann im März spielen zu können.

Um Thomas Kessler hatte es am Dienstag noch Aufregung gegeben. Der Horn-Vertreter hatte in der Vormittagseinheit einen Ball so unglücklich auf die Fingerkuppen bekommen, das er am Nachmittag mit dem Training aussetzen musste. Am Mittwoch kehrte der 31-Jährige aber zurück. „Es hat geschmerzt, aber es wird schon gehen“, erklärte FC-Trainer Peter Stöger lächelnd.

Matthias Lehmann fehlte am Mittwoch beim Teamtraining. Dafür verwöhnte der FC-Kapitän anlässlich seiner Vertragsverlängerung die Kollegen zum Mittagessen am Geißbockheim mit Burgern und Spareribs. sna