02.01.2017 KÖLN. Das Fachmagazin Kicker hat den FC-Schlussmann bei seiner jährlichen Einstufung geadelt. Nationalkeeper Manuel Neuer ist zum zum achten Mal „Weltklasse“.

Ein Wiedersehen mit einem altbekannten FC-Profi wird es heute (15 Uhr) beim Trainingsstart der Geißböcke geben. Christian Clemens ist zurück. Nach dreieinhalb Jahren, die er für Schalke 04 und Mainz 05 aktiv war, spielt der Außenstürmer nun wieder für seinen Kölner Verein. Während mit ihm ein Ersatz für den bis zum Sommer verletzt fehlenden Marcel Risse gefunden wurde, ist die durch den Wechsel von Mergim Mavraj hinterlassene Lücke noch nicht gestopft. „Wir schauen, was noch machbar ist. Die Verpflichtung eines Innenverteidigers muss eine sportliche Verbesserung bedeuten oder perspektivisch Sinn machen. Sonst machen wir es nicht. Ich traue auch dem jetzigen Kader zu, Mergims Weggang zu kompensieren“, sagte Trainer Peter Stöger.

Nach einem knapp einwöchigen Skiurlaub in Saalbach hatte er den Jahreswechsel daheim in Wien erlebt und war am Sonntagabend zurück nach Köln geflogen. Dass man Mergim Mavraj, der noch bis zum Sommer beim 1. FC Köln unter Vertrag stand, die Freigabe verweigert hätte, sei nie ein Thema gewesen. „Er hatte sich die Wechselmöglichkeit verdient, und wir wollten sie ihm nicht verbauen“, sagte Stöger.

Der rechnet damit, dass heute bis auf den rekonvaleszenten Timo Horn alle Spieler beim Trainingsauftakt des Bundesligisten dabei sind. Er werde aber keinerlei Druck auf jene Profis ausüben, die vor der kurzen Weihnachtspause noch verletzt gewesen seien, um sofort mit ins Mannschaftstraining einzusteigen. Wer noch Zeit benötige, solle individuell trainieren.

Was Timo Horn, der sich vor knapp zwei Monaten einer Knieoperation unterziehen musste, anbelangt, so ist eine Rückkehr aufs Spielfeld noch nicht abzusehen. In der heute vom „Kicker“ veröffentlichten Rangliste der besten deutschen Torhüter wurde dem Kölner – neben sechs Kollegen – das Prädikat „internationale Klasse“ verliehen. Darüber hinaus wurde der 23-Jährige hinter Weltklassetorhüter Manuel Neuer (zum achten mal) zu dessen „Kronprinzen“ ernannt. (Von Joachim Schmidt)