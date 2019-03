Tickets zu gewinnen

19.03.2019

Der General-Anzeiger verlost zwei Eintrittskarten für den Film „Das Double – Eine Zeitreise mit dem 1. FC Köln“, der am 26. März in der Endenicher Harmonie gezeigt wird. Die Tickets liegen für die Gewinner an der Abendkasse bereit.

Dazu beantworten Sie folgende Frage: Wann fand das entscheidende Fernduell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln im Kampf um die Deutsche Meisterschaft 1978 statt?

Schicken Sie die Antwort per Mail an: online@ga-bonn.de