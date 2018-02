1. FC Köln

Köln. FC-Toptorjäger Simon Terodde ist nach seiner Kopfverletzung wieder gesund und hat am Donnerstag am Training teilgenommen. Zwei weitere erkrankte Spieler sind jedoch noch nicht so weit.

Von Martin Sauerborn, 22.02.2018

Gute Nachrichten vom Trainingsplatz am Geißbockheim: Wie erhofft nahm Simon Terodde nach seiner Kopfverletzung aus dem Spiel vom vergangenen Samstag gegen Hannover 96 am Donnerstag erstmals wieder am Mannschaftstraining teil. Einem Einsatz des FC-Toptorjägers (5 Treffer) am Sonntag in Leipzig dürfte somit nichts mehr im Wege stehen.

Anders sieht es bei Marcel Risse (Erkältung) und Yuya Osako (muskuläre Probleme) aus. Die beiden Offensivspieler fehlten auch bei der Einheit am Donnerstagnachmittag . „Wir gehen bei den beiden überhaupt kein Risiko ein“, hatte Trainer Stefan Ruthenbeck schon am Mittwoch nach dem Training erklärt.