27.01.2017 KÖLN. Der FC wollte den Innenverteidiger schon im Sommer aus Dortmund holen. Im Spiel in Darmstadt steht der Serbe noch nicht in der Startelf.

Obwohl die Zeichen für den 1. FC Köln nicht zum Besten standen, noch einen leistungsstarken Innenverteidiger verpflichten zu können, ist Jörg Schmadtke genau dies gelungen. Fünf Tage vor der Schließung der Transferliste setzten der Sportchef und Neven Subotic ihre Unterschriften unter einen Vertrag, der die Ausleihe des Innenverteidigers von Borussia Dortmund an den FC bis zum Saisonende regelt.

„Ich bin froh, dass es geklappt hat. Mit ihm haben wir eine weitere Alternative im Defensivbereich. Dadurch entsteht etwas mehr Druck. Er ist eine gute Ergänzung für unseren Kader“, sagte Schmadtke, und Trainer Peter Stöger fügte hinzu: „Mit Neven haben wir einen Spieler bekommen, der ideal in die Mannschaft passt. Durch ihn erreichen wir eine Qualitätssteigerung in unserer ohnehin schon starken Defensive. Zudem kann er seine Erfahrung an die jungen Spieler weitergeben.“

Bereits im vergangenen Sommer hatten sich die Kölner intensiv um die Verpflichtung von Subotic bemüht. In längeren Gesprächen tauschte man sich aus. Diese Unterredungen mit Stöger seien jetzt für ihn entscheidend gewesen, betonte der Serbe. Der Trainer habe ihm die Situation beim FC geschildert, interne Abläufe erklärt und ihm gegenüber Respekt gezeigt. Zudem habe ihm ein Spieler bestätigt, dass die Mannschaft voller Herz und Leidenschaft sei.

Dass es im letzten Sommer nicht zu einem Wechsel kam, lag an zwei Gründen. Zum einen bot der englische Erstligist FC Middlesbrough neben der kolportierten Ablösesumme von acht Millionen Euro wohl das viel höhere Gehalt. Zum anderen diagnostizierten die englischen Ärzte eine Verletzung bei Subotic. Deshalb wurde dem Abwehrspieler eine Rippe entfernt, was eine wochenlange Pause zur Folge hatte. Als er dann bei der Regionalligamannschaft Spielpraxis sammelte, zog er sich beim zweiten Einsatz Ende November bei der U 21 des 1. FC Köln im FranzKremer-Stadion eine Knieverletzung zu. Von der hat er sich jetzt erst richtig erholt.

Einen Startelfeinsatz am Samstag in Darmstadt wird es aber nicht geben. „Wir hatten nicht mit ihm geplant und werden das jetzt nicht ändern“, begründete Stöger. Man überlege, ob es Sinn mache, ihn als Ersatzspieler mitzunehmen, oder ob er besser eine Übungseinheit in Köln absolviere, um seine Fitness zu erhöhen. Aus der Sicht von Schmadtke sei es wichtig, dass Subotic schnell den Rhythmus finde und sich der Mannschaft anpasse. Was ihm wohl am meisten fehle, seien Wettkampfhärte und Spieltempo.

Was die Zeit nach der Saison betrifft, so sprach Neven Subotic offen darüber, dass er sich vorstellen könne, endgültig von der Borussia zum FC zu wechseln. Für den FC-Sportchef wäre das aber der zweite Schritt. Jetzt gehe es erst um die Rückrunde.

Bei den Westfalen steht der Verteidiger noch bis Juni 2018 unter Vertrag. Doch aufgrund seiner schon längeren Ausfallzeit plant BVB-Trainer Thomas Tuchel wohl nicht mehr mit ihm. „Erst müssen wir uns aneinander gewöhnen. Dann schauen wir weiter. Für mich ist es aber eine große Chance“, sagte der Innenverteidiger. Zugleich bestätigte er, schlaflose Nächte hinter sich zu haben, da er sich viele Gedanken über seine ungewisse Zukunft gemacht habe. Dies sei nun vorbei.

Stöger sieht die aktuelle Situation als Gewinn für beide Seiten. Dem Spieler böte sich die Chance, in einen geregelten Spielbetrieb zurückzukehren, und die FC-Mannschaft erhalte mit ihm einen äußerst erfahrenen Verteidiger. Man wisse aber genau, dass man ihn sich nur leisten könne, weil er in den letzten Jahren gesundheitliche Probleme gehabt habe. Die bekamen gestern Lukas Klünter und Birk Risa, als sie mit den Köpfen aneinander prallten. Beide erlitten wohl Schädelprellungen und brachen das Training ab. (Joachim Schmidt)