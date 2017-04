Köln. Mit dem 1. FC Köln kommt Neven Subotic erstmals als Gast nach Dortmund. Ob der vom FC ausgeliehene Serbe im Sommer zur Borussia zurückkehrt, ist ungewiss.

Von Joachim Schmidt, 28.04.2017

Nein, verlaufen werde er sich mit Sicherheit nicht, wenn er am Samstag den Signal-Iduna-Park – wie das Westfalenstadion offiziell heißt – betritt, meinte Neven Subotic lächelnd. Doch wenn er die schmale Treppe zum Kabinentrakt hinabsteigt, geht es nach dem Öffnen der Stahltür diesmal nach rechts, statt wie achteinhalb Jahre lang nach links. Denn der Innenverteidiger wird sich erstmals nicht in der BVB-Kabine, sondern in der der Gäste für den 1. FC Köln umziehen.

„In die falsche Kabine gehe ich sicher nur nach dem Spiel“, sagte Neven Subotic in einem Interview mit dem Fachblatt „Kicker“. Dann wird der Serbe, der mit 19 Jahren bereits zu den Schwarz-Gelben kam, seine ehemaligen Kollegen besuchen. Die hatte er bekanntlich im Januar verlassen, um nach langer Verletzungspause bei den Kölnern Spielpraxis zu sammeln. Denn BVB-Trainer Thomas Tuchel setzte nicht mehr auf ihn.

Ob er im Sommer nochmals zur Borussia zurückkehrt, bei der er bis 2018 einen Vertrag besitzt, bezeichnet er als offen. Zunächst gehe es darum, mit den Kölnern so erfolgreich wie möglich zu sein, dann werde er sich mit Jörg Schmadtke und Peter Stöger beraten.

Im Vorsommer hatten die FC-Verantwortlichen den Abwehrroutinier verpflichten wollen. Der zog jedoch ein Angebot des Premier-League-Aufsteigers – und wohl baldigen Absteigers – FC Middlesbrough vor. Jedoch bestand er dort nicht die Untersuchung, musste danach an einer Rippe operiert werden und fiel für weitere Monate aus.

Nun also ein neuer Anlauf. Vom FC und von Köln gibt sich der Nationalspieler begeistert. Der Umkehrschluss, dass er deshalb hier bleibe, sei indes nicht gültig. Was nach dem letzten Saisonspiel passiere, stehe nicht in seinem Fokus.

In dem gibt es aktuell nur die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte. Ob er freilich von Beginn an auf dem Rasen sein darf, lässt sein Trainer offen. „Neven ist jede Woche eine Überlegung. Dass er so lange für Dortmund gespielt hat und wir ihm deshalb eine Freude machen wollen, hat nichts mit seiner Option für die Startelf zu tun“, sagte Stöger. Ebenfalls würde es bei den Informationen über das gegnerische Spiel keine Rolle spielen, dass Subotic bis vor vier Monaten zur BVB-Mannschaft gehört habe, so der Trainer weiter. Was die Dortmunder Taktiken anbelange, so sei man aus den eigenen Quellen umfassend informiert.

„Und wie man Pierre-Emerick Aubameyang zu bespielen hat, wissen unsere übrigen Innenverteidiger auch schon“, spielte Peter Stöger darauf an, dass Subotic womöglich weitergehende Erfahrungen aus den täglichen Trainingsduellen mit dem Anführer der Torschützenliste besitze.

Kölns Trainer bezeichnete den Torjäger, der mit 27 Treffern vor Münchens Robert Lewandowski (26 Tore) und seinem Mittelstürmer Anthony Modeste (23 Tore) die Bestenliste anführt, als „außergewöhnlichen Spieler“. Allerdings sei es ein bedeutsames Zeichen, wenn Kölns bester Schütze mit dem besten Dortmunder und der Nummer eins der Liga verglichen werde. „Die beiden würden sich nicht im Weg stehen. Die könnten auch gemeinsam spielen“, meinte Stöger, um nach kurzer Pause schmunzelnd hinzuzufügen: „Für Köln!“

Der Ausgang des Spiels könnte also davon abhängen, welche Stürmer besser treffen oder welche Abwehrreihe sattelfester steht. Was das Stehvermögen anbelangt, so könnten die Gastgeber aufgrund des kräfteraubenden Pokalspiels in München im Nachteil sein. Andererseits dürfte der Finaleinzug beflügeln. Also alles offen?