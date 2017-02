KÖLN. In Leipzig erwartet die Kölner am Samstag (15.30 Uhr) Schwerstarbeit. Das RB-Quartett Werner, Forsberg, Sabitzer und Keita erzielte bislang 27 der 38 Leipziger Tore. Maroh ist beim FC ein Kandidat für den gesperrten Sörensen.

Von Joachim Schmidt, 25.02.2017

So verschieden sie als Fußballer in der gleichen Elf waren, so unterschiedlich sind auch ihre Spielphilosophien heute als Trainer. Dreimal wurden Ralph Hasenhüttl und Peter Stöger gemeinsam Meister mit Austria Wien, „wobei ich mehr der Grobmotoriker zwischen vielen guten Fußballern wie Peter war“, gesteht heute der RB-Trainer. An diesem Samstag treffen sie in Leipzig (15.30 Uhr) aufeinander – ein Duell der Systeme.

Denn während Stöger seit dreieinhalb Jahren beim 1. FC Köln ein geordnetes Spiel mit schnellen Umschaltaktionen aus einer sattelfesten Defensive heraus eingeübt hat, bevorzugt Hasenhüttl eine andere Taktik. Bei ihm stehen frühes Attackieren, Höchsttempo und überfallartige Angriffe im Vordergrund. Damit wird der Gegner permanentem Stress ausgesetzt.

Ein Offensiv-Quartett mischt dabei in vorderster Front die gegnerischen Abwehrreihen immer wieder auf: Timo Werner (12 Tore/6 Torvorbereitungen), Emil Forsberg (6/10), Marcel Sabitzer (5/4) und Naby Keita (4/5). Die Vier erzielten alleine 27 der 38 Leipziger Treffer. Aufgrund seiner Torgefahr steht Timo Werner natürlich häufig im Mittelpunkt. Als derzeit erfolgreichster deutscher Bundesligastürmer dürfte er im März gegen England sein Länderspieldebüt geben.

„Sein Spiel besticht durch Schnelligkeit und einem starken Torabschluss. Er zeigt dies in einer Art und Weise, die beeindruckend ist“, lobte Stöger, und fügte hinzu: „Wir sind gewarnt vor ihm. Trotzdem werden wir nicht alle Aktionen mit ihm und um ihn herum unterbinden können.“ Auf Kölner Seite wird es eine Umbesetzung in der Hintermannschaft geben. Grund ist eine Gelbsperre von Frederik Sörensen. Er wird – sofern Stöger sein Abwehrsystem der Dreier- respektive Fünferkette aus der Vorwoche nicht ändert – durch Dominic Maroh ersetzt.