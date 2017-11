Uneinigkeit über Zukunft

KÖLN. In den Führungsgremien des 1. FC Köln herrscht Uneinigkeit über die Zukunft des Trainers Peter Stöger. Die Gnadenfrist geht bis Samstag.

Von Joachim Schmidt, 28.11.2017

Mit einer Gnadenfrist für Trainer Peter Stöger hat die Vereinsführung des 1. FC Köln womöglich seine Entlassung eingeleitet. Bis zum Bundesliga-Topspiel am Samstag (18.30 Uhr) beim FC Schalke 04 erhielt der 51-Jährige aber noch eine Arbeitsgarantie. Über die Zeit danach – er besitzt einen Vertrag bis Juni 2020 – wurde von den Club-Verantwortlichen nichts gesagt.

Was geschah am Sonntagabend nach dem 0:2?

Im wenige Hundert Meter vom Müngersdorfer Stadion entfernten Haus von FC-Präsident Werner Spinner traf man sich zum Krisengespräch. Dabei waren die Vizepräsidenten Toni Schumacher und Markus Ritterbach, Geschäftsführer Alexander Wehrle, Sportdirektor Jörg Jakobs, Aufsichtsratsvorsitzender und Rewe-Chef Lionel Souque sowie die Mitgliederratsvertreter Stefan Müller-Römer und Dr. Carsten Wettich. Die zentralen Fragen lauteten: Wie geht es mit Peter Stöger weiter, wie sind die Chancen, Horst Heldt als Sportchef zu bekommen?

In der Trainerfrage war man uneinig. Offiziell sagte Alexander Wehrle über die Diskussion: „Dass man in unserer Situation häufiger das Gespräch sucht und sich austauscht, halte ich für völlig normal. Dass man den Inhalt solcher Gespräche nicht öffentlich macht, auch.“ Was den Manager von Hannover 96 anbelangt, so sind die Aussichten, ihn zu bekommen, offenbar weiter gesunken.

Wie verlief der Montagvormittag am Geißbockheim?

10 Uhr: Das regenerative Training begann noch bei leichtem Nieselregen.

10:47 Uhr: Peter Stöger stellte sich einer Gruppe von einem Dutzend Medienvertretern. Zur Frage nach seiner Gemütsverfassung meinte er: „Die hat sich seit Sonntag nicht verändert.“ Zur Frage nach der Sitzung am Vorabend erklärte er: „Wenn ich dabei gewesen wäre, könnte ich etwas dazu sagen.“

11:32 Uhr: Im Dauerregen fuhr Toni Schumacher im roten Ford-Mustang vor und sagte, dass man „später etwas mitteilen wird“.

12:03 Uhr: Toni Schumacher kehrte aus der Geschäftsstelle des Clubs zurück. Auf die Frage, wie es mit dem Trainer weitergeht, sagte er dieser Zeitung: „Peter wird die Mannschaft auf das Spiel in Schalke vorbereiten. Am Samstag sitzt er auf der Bank.“ Auf die Nachfrage, was danach geschehe, sagte der Vizepräsident: „Wir schauen bis zum Samstag.“ Inzwischen stürmte und schüttete es wie aus Kübeln.

Welche Optionen hat der FC in der Trainerfrage?

In der scheinbar aussichtslosen Lage wäre es sinnvoll, Peter Stöger die Arbeit fortsetzen zu lassen. Ein kleiner Funke Hoffnung bliebe, daneben wäre er der richtige Mann für ein Durchstarten aus der 2. Liga heraus. Die Frage ist, ob er dazu bereit wäre. Beantworten wollte er sie nicht, weil ihn vom 1. FC Köln noch niemand gefragt hat. Die Spieler sprachen sich wiederholt dafür aus, am Trainer festzuhalten.

Alternativ könnte man einen Trainer aus dem Nachwuchsbereich zumindest vorübergehend einsetzen. Die meiste Erfahrung besitzt der 45-jährige Stefan Ruthenbeck, der die U-19-Jugend des FC betreut. Er war unter anderem Zweitligatrainer bei Greuther Fürth. Daneben bestünde die Möglichkeit, einen bekannten Erstligatrainer zu holen – in der Hoffnung, das scheinbar Unmögliche doch noch zu realisieren. Bruno Labbadia wäre so einer, Markus Weinzierl wäre ebenfalls zu haben.

Die Frage ist natürlich, was der künftige Sportchef will. Deshalb besitzt die schnellstmögliche Klärung dieser Personalie Priorität.

Wie geht es in den nächsten Tagen weiter?

Peter Stöger betonte stets, dass er keine Inszenierungen vornehme. Deshalb belässt er es weitgehend beim normalen Trainingsablauf. Lediglich den ursprünglich trainingsfreien Montag ließ er streichen. Am Dienstag geht es mit einer, am Mittwoch mit zwei Einheiten weiter. Letztmals wird am Samstagmorgen leicht trainiert, bevor der Mannschaftsbus das Team nach Gelsenkirchen bringt.