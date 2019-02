Köln. Das Warten hat ein Ende und am Ende sogar etwas eher als gedacht. Der 1. FC Köln hat am Donnerstag die Spielberechtigung für Anthony Modeste erhalten.

Von Martin Sauerborn, 14.02.2019

Völlig überraschend erteilte der chinesische Fußballverband mit Zustimmung des Ex-Clubs von Modeste, Tianjin Tianhai FC, die Freigabe. Die guten Nachrichten aus China und von der Fifa erreichten den FC noch vor dem Abschlusstraining für das Zweitliga- Spiel am Freitag (18.30 Uhr) beim SC Paderborn.

„Der chinesische Fußballverband hat Tony mit Zustimmung von seinem ehemaligen Club Tianjin Tianhai die Freigabe erteilt. Damit einher geht die Spielberechtigung für Tony. Diese Entwicklung freut uns sehr“, sagte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle, der kürzlich noch in China weilte, um den schwierigen Prozess um die Freigabe für den 30-Jährigen Franzosen zu beschleunigen.

„Tony darf endlich wieder Fußball spielen. Das ist das Wichtigste. Natürlich sind wir froh darüber, dass wir seine Qualitäten in Zukunft nicht nur im Training sehen können, sondern dass er uns auch für die Spiele zur Verfügung steht“, freute auch FC-Geschäftsführer Armin Veh. Modeste ist damit ab sofort Vertragsspieler des FC.

Er steht im Kader für das Auswärtsspiel beim SC Paderborn und reist am Donnerstag mit dem Team nach Ostwestfalen. Der FC betonte, dass die Frage der Spielgenehmigung für den Torjäger unabhängig von dem Verfahren zwischen Anthony Modeste und seinem ehemaligen Verein zu sehen ist. An diesem Verfahren, in dem es um ausstehnde Gehaltszahlungen an Modeste geht, ist der 1. FC Köln nicht beteiligt.