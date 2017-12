Köln. Ist die Trennung von 1. FC Köln und Trainer Peter Stöger bereits beschlossene Sache? Das berichtet zumindest der "Express". Stöger selbst äußerte sich zunächst zurückhaltener.

Von general-anzeiger-bonn.de, 02.12.2017

"Es wird heute oder morgen Klarheit geben“, sagte der Österreicher am Samstagabend auf der Pressekonferenz nach dem 2:2 im Bundesliga-Spiel beim FC Schalke 04. Weitere Fragen beantwortete der 51-Jährige zu diesem Thema nicht.

Laut "Express" soll Stöger nur wenige Minuten nach dem Abpfiff in der Partie gegen Schalke jedoch der Mannschaft seinen Abschied bereits verkündet haben. Auch Stögers Co-Trainer Manfred Schmid werde den Verein demnach verlassen. "Es ist eine Entscheidung gefallen, die Mannschaft ist darüber informiert worden", soll Stöger nach Angaben der Zeitung erklärt haben. Und diese laute, dass es ohne das aktuelle Trainergespann weitergehen werde.

Stöger hatte sich auch unmittelbar nach dem Spiel noch zurückhaltend geäußert. Auf seine Zukunft angesprochen, sagte er dem TV-Sender Sky: "Mal sehen, was jetzt passiert." Er gehe davon aus, dass zeitnah "eine Entscheidung getroffen wird". Und: "Wir haben abgesprochen, dass eine klare Lösung her muss. Dass es keine Dreitageslösung, das ist auch klar."

Stöger zog seine Kappe vor den FC-Fans

Jedoch hatten die Gesten nach dem Spiel irgendwie bereits Bände gesprochen: So hatte der Österreicher nach dem Unentschieden auf Schalke vor dem Auswärtsblock und damit vor den FC-Fans seine Kappe gezogen - ganz so, als wolle er sich von den Fans verabschieden. Zudem umarmte er viele seiner Spieler und Mitglieder des Betreuerstabs.

Ob eine Entscheidung tatsächlich noch am Samstagabend offiziell verkündet wird, ist jedoch fraglich. So hatte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle in Gelsenkirchen gesagt: "Es wird heute nicht mehr viel passieren." Vor dem Spiel hatte Wehrle noch erklärt, dass er mit Stöger einen sehr offenen und vertrauensvollen Austausch habe. "Er ist jederzeit darüber in Kenntnis gesetzt worden, was unsere Überlegungen sind. Die haben wir intern diskutiert, und die werde ich öffentlich nicht kommentieren."

Interimsweise soll laut "Express" nun U19-Coach Stefan Ruthenbeck mit Co-Trainer Kevin McKenna übernehmen.

Um Stöger und einen neuen Manager in der Nachfolge von Jörg Schmadtke hatte es schon vor dem Anpfiff auf Schalke Spekulationen gegeben. Medien berichteten am Samstag von FC-Kontakten mit dem gebürtigen Kölner Markus Anfang, Coach von Zweitliga-Tabellenführer Holstein Kiel. Der wich im TV-Sender Sky allen Fragen aus. In Sachen Geschäftsführer Sport soll der ehemalige HSV-Vorstandschef und frühere FC-Profi Dietmar Beiersdorfer einer der Kandidaten sein, nachdem die Unterredungen mit Hannovers Horst Heldt abgebrochen wurden.

Die Kölner sind auch nach dem 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga noch ohne Sieg und liegen mit drei Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz.