1. FC Köln gegen Bayern München

KÖLN. Der 1. FC Köln hat am Samstag die Bayern zu Gast. Matthias Lehmann kehrt zum Heimspiel in den Kader zurück. Welche Taktik Trainer Stöger wählt, will er noch nicht verraten.

Von Martin Sauerborn, 02.03.2017

Bei Peter Stöger hat es am Dienstag auf der Terrasse gebrannt. Der „Falsche-Taktik-Nubbel“ des Österreichers musste dran glauben. „Jetzt ist es vorbei mit Vierer-, Dreierkette oder hohem Pressing“, feixte der Trainer des 1. FC Köln zu Aschermittwoch am Geißbockheim und sieht sich für die kommenden Aufgaben in der Fußball-Bundesliga trotzdem gewappnet: „Ich habe mir schon einen neuen Nubbel zugelegt. Mal sehen, ob der bis zum nächsten Jahr hält oder ob es am Sonntag schon wieder bei mir brennt.“

Mit welcher Taktik Stöger seine Elf am Samstag (15.30 Uhr, Rheinenergiestadion) in das Spiel gegen Meister und Tabellenführer Bayern München schicken wird, hat er natürlich noch nicht verraten. Aus seiner Vorfreude machte der 50-Jährige aber kein Geheimnis, auch wenn es sicher einfachere Aufgaben gibt: „Ich finde, es ist immer wieder ein Highlight, sich mit den Besten zu messen, eine schöne und interessante Aufgabe. Was kann es für eine schönere Woche geben, als montags in Köln beim Rosenmontagszug sein zu dürfen und am Samstag als Trainer ein Spiel gegen die Bayern zu haben.“

Wobei die Freude auch etwas damit zu tun haben soll, den Münchnern wie schon beim 1:1 im Hinspiel in die Suppe zu spucken. „Wir finden immer noch eine gute Situation vor. Als wir relativ gut gepunktet haben, konnten wir uns in der Tabelle nicht verbessern. Nun haben wir zuletzt weniger gepunktet, aber auch nicht verschlechtert. Wir wollen unsere Position und unsere Heimserie weiter verteidigen“, gibt sich der FC-Coach kämpferisch. Mit Position meint er Platz sieben, der am Ende der Saison im Idealfall für einen Startplatz in der Europa League genügt. Und im heimischen Stadion sind die Geißböcke seit April ungeschlagen, haben also in dieser Saison noch nicht verloren.

Nachdem feststeht, dass der beim 1:3 in Leipzig gelbgesperrte Frederik Sörensen ins Team zurückkehrt, dafür aber Jonas Hector aufgrund der fünften Gelben Karte gegen die Bayern fehlt, ist es möglich, dass Matthias Lehmann am Samstag erstmals nach seiner Knieverletzung wieder im FC-Kader steht. Der Kapitän steht zumindest im Training wieder voll im Saft: „Es geht ihm gut, obwohl ich glaube, dass es sich noch nicht ganz ausgereizt hat. Wenn er mal wieder alle Dinge für sich zu 100 Prozent durchgezogen hat und sagt, dass es für ihn okay ist, wird es ein Thema“, erklärt Peter Stöger.

Ein Einsatz Lehmanns in der Startelf am Samstag käme aber zu früh: „Er hatte genug Trainingseinheiten. Es ist keine Frage der Fitness sondern des fehlenden Rhythmus, denn er war schon lange weg“, sagt der FC-Trainer. Genau gesagt seit dem 19. November und damit ungefähr so lange wie Timo Horn. Der Torwart absolvierte auch am Mittwoch wieder alle Übungen des Torwarttrainings so, als sei er nie weg gewesen. Für ihn aber kommt ein Einsatz gegen die Bayern definitiv zu früh.