Bergisch Gladbach/Köln. Es ist mittlerweile bekannt, dass Peter Stöger Klartext spricht. Auch, wenn es unangenehm wird. „In so einem Spiel sollte es keine Systemfrage sein, eher eine Einstellungsfrage“, erklärte der Trainer des 1. FC Köln am Mittwochabend in der Belkaw-Arena von Bergisch Gladbach.

Von Martin Sauerborn, 31.08.2017

Zuvor hatte sich seine Mannschaft im Testspiel beim Fünftligisten TV Herkenrath 45 Minuten lang bis auf die Knochen blamiert und erst in der zweiten Hälfte für den standesgemäßen 7:2 (1:2) gesorgt. Pikant: Herkenrath hatte sein Team mit Doppeltorschütze Jasper Löffelsend zur Halbzeit komplett durchgewechselt.

Der FC leistete sich in der ersten Halbzeit eine bedenkliche Vorstellung zur Unzeit. Nach den beiden Niederlagen zum Bundesligastart in Gladbach und gegen Hamburg wächst selbst die Bedeutung eines Testspiels. Zumal es in der Ära Stöger einen solchen Auftritt noch nicht gegeben hat. „Das ist ungewöhnlich, weil es, seit ich hier bin, so überhaupt noch nie vorgekommen ist. Wir hatten auch schon mal schlechte Spiele, aber das war ein kollektiv schwacher Tag“, kritisierte Stöger. Der Ärger des FC-Trainers hielt sich zwar in Grenzen, Erkenntnisse für die Vorbereitung auf das nächste Bundesligaspiel in Augsburg nahm er trotzdem mit. „Es ist jedem klar, dass die erste Halbzeit nicht gut war. Das bringt mich aber nicht zum Nachdenken. Dafür bin ich schon zu lange dabei und habe solche Leistungen als Trainer und Spieler selbst zur Genüge erlebt.“

Abwesenheit von neun Nationalspielern

Allerdings sei es für die meisten zum Einsatz gekommenen Spieler in Abwesenheit der neun Nationalspieler „ein unglücklicher Zeitpunkt gewesen“. „Wenn zwei Spiele in der Liga nicht so optimal gelaufen sind, hatten einige die Chance gehabt, sich zu zeigen“, bemerkte der Österreicher. Dies gelang in der ersten Hälfte mit Abstrichen nur Marco Höger. Nach dem Wechsel machte noch Artjoms Rudnevs mit drei Treffern gegen die zweite Elf des Mittelrheinligisten auf sich aufmerksam.

Mit einem anderen System, aber vor allem einer anderen Einstellung erzielten die Kölner vor 2150 Zuschauer dann sechs Tore in 20 Minuten. Haften blieben allerdings die ersten 45 Minuten. „So wie wir in der ersten Halbzeit aufgetreten sind, bin ich froh, dass es kein Pflichtspiel war.“ Glücklicherweise haben Stöger und sein Team noch bis zum 9. September Zeit, ehe es zum richtungweisenden Spiel nach Augsburg geht.

Passende Einstellung

Am Donnerstagvormittag präsentierte sich das ausgedünnte FC-Aufgebot beim vorletzten Training dieser Woche jedenfalls wieder mit einer passenderen Einstellung. Unter den permanenten Anfeuerungen und Kommentaren von Torwart Thomas Kessler bekämpften sich die Kölner 45 Minuten lang im Spiel Sechs gegen Sechs auf halbem Feld. „Das war besser als die erste Hälfte gegen Herkenrath“, bemerkte Peter Stöger mit süffisantem Lächeln. Länger aufhalten wolle er sich an dem Testspiel dann auch nicht: „Ich muss nicht viel erklären, weil allen klar ist, wie wir aufgetreten sind. Reden müssen wir nur, wenn die einen meinen, es war gut und andere anderer Meinung sind.“

Am Freitag bittet Peter Stöger zum letzten öffentlichen Training in dieser Woche, bevor es in das für Länderspielpausen übliche freie Wochenende geht. Ab Montag beginnt dann die Vorbereitung auf das so wichtige Spiel in Augsburg. Ab Mittwoch hofft der FC-Trainer, dass alle mit ihren Nationalmannschaften reisenden Akteure wieder wohlbehalten in Köln angekommen sind.