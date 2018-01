Abgang hatte sich angedeutet

Köln. Sportdirektor Jörg Jakobs verlässt den 1. FC Köln zum Ende des Monats vorzeitig. Sein Abgang kommt nicht überraschend.

Von Joachim Schmidt, 18.01.2018

Bereits länger hatte sich angedeutet, dass Jörg Jakobs den 1. FC Köln verlassen würde. Nun wurde dieser Schritt um fünf Monate vorgezogen. Der ursprünglich bis Juni 2018 laufender Vertrag wird mit Wirkung zum 31. Januar 2018 aufgehoben.

„Aus persönlichen Gründen wollte ich nicht über den Sommer hinaus beim FC planen“, begründete Jörg Jakobs seine Entscheidung. In den zurückliegenden fast sechs Jahren seien ihm der Club und die Mitarbeiter „sehr ans Herz gewachsen“. Er wünsche der Mannschaft und den Fans das Beste, „vor allem eine erfolgreiche Aufholjagd sowie den Klassenerhalt“.

Vereinspräsident Werner Spinner würdigte die Verdienste des Sportdirektors, der in den letzten Jahren neben Aufgaben im Profibereich für die gesamte Nachwuchsarbeit verantwortlich war. Er habe 2012, als der FC nach dem Abstieg am Boden gelegen habe, mitgeholfen, „einen neuen, positiven Geist im Club zu etablieren“.



Sportchef Armin Veh würdigte die Arbeit von Jörg Jakobs auch hinsichtlich der aktuellen Situation. Denn ihm sei es zu verdanken, dass der FC ein ganzes Trainerteam aus dem Nachwuchs in den Profibereich habe übernehmen können. Allein die Tatsache, dass man im letzten Jahr den früheren Zweitligatrainer Stefan Ruthenbeck für die U19-Bundesligamannschaft verpflichten konnte, war dem Sportdirektor zu verdanken.

„Wir lassen Jörg Jakobs als Fachmann und als beliebten Kollegen ungern gehen und bedauern seine persönliche Entscheidung“, sagte Geschäftsführer Alexander Wehrle, der sich für die Arbeit der letzten Jahre bei dem Kollegen bedankte und ihm alles Gute wünschte.