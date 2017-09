Ärger bei Europapokal

Der Mannschaftsbus des 1. FC Köln am Abend bei seiner Ankunft am Stadion in London - etwa zeitgleich versuchten einige Fans den Blocksturm.

14.09.2017 London. Krawalle, kurz vor dem Anpfiff: Fans des 1. FC Köln versuchten im Vorfeld des Spiels beim FC Arsenal gewaltsam ins Stadion zu gelangen. Das Spiel startete deshalb erst um 22.05 Uhr deutscher Zeit.

Was als begeisternde Fußball-Party im Laufe des Tages begonnen hatte, endete am Abend im Chaos. So konnte das Europa-League-Gastspiel des 1. FC Köln beim FC Arsenal nicht wie geplant um 20.05 Uhr Ortszeit (21.05 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit) beginnen, nachdem Chaoten versucht hatten, ohne Karte gewaltsam ins Emirates Stadion zu kommen. Wegen großer Sicherheitsbedenken wurde die Begegnung daraufhin um eine Stunde verschoben.

Nachdem die geschätzt 10.000 Kölner Anhänger lange Zeit friedlich der Europapokalrückkehr ihres Clubs nach 25-jähriger Abstinenz entgegen gefiebert hatten, gab es etwa eineinhalb Stunden vor dem geplanten Anstoß erste Auseinandersetzungen. Gewalttäter unter den Gäste-Fans warfen Absperrgitter zur Seite und versuchten dann erstmals ins Stadion zu kommen.

Köln hatte Arsenal gewarnt

Genau davor hatten Kölner Verantwortliche im Vorfeld der Begegnung die Offiziellen des FC Arsenal gewarnt. Die hatten dem FC nur jene 2900 Karten gewährt, die laut Vorschriften des Europäischen Fußball-Verbands (Uefa) in der Größenordnung von fünf Prozent des Stadion-Fassungsvermögens den Gästen überlassen werden müssen. Sie waren unter mehr als 20.000 Bewerbern verlost worden.

Neben den vielen enttäuschten echten FC-Fans hatte man auch wegen einiger hundert Problem-Personen, die als gewaltbereit eingestuft sind, um ein größeres Kontingent gebeten. Das wäre leicht möglich gewesen, da die Arsenal-Anhänger wenig Interesse an der Partie zeigten und bei weitem nicht alle Karten trotz Tiefstpreisen von umgerechnet knapp 20 Euro verkauft wurden.

Etwa 50 Minuten vor dem geplanten Anpfiff kam es dann zum Eklat. Geschätzt 100 Chaoten stürmten durch eine erste Absperrung von locker aufgereit stehenden Sicherheitskräften. Dabei wurden wieder Absperrgitter umgeworfen und gegen die Ordner geworfen. Die Polizei antwortete mit Schlagstockeinsatz, wobei es zu Verletzten kam. Außerdem ging berittene Polizei in die Gruppe.

Daraufhin wurden alle Eingänge ins Stadion geschlossen, was unter den Tausenden wartender Zuschauer zu Unmutsäußerungen führte. Die Stimmung wurde immer gereizter. Daraufhin entschieden die Sicherheitsverantwortlichen, den Spielbeginn um eine Stunde zu verschieben.

Um 20.45 Uhr Ortszeit gab es dann die Ansage auf Deutsch an die wartenden Fans: „Wir öffnen die Tore und bitten beim Betreten des Stadions um Ruhe. Es ist keine Eile geboten. Das Spiel beginn erst in mehr als einer Stunde.“

Daraufhin füllte sich das Emirates Stadium langsam in allen Bereichen. Zuvor hatte eine Geisterstimmung geherrscht, weil nur gut 100 friedliche Kölner Fans in ihrem Block L waren.

Verschärfte Kontrollen am Einlass

Um zu verhindern, dass Gäste-Fans außerhalb ihres Blocks Platz nahmen – obwohl sich mehrere Tausend mit Arsenal-Karten eingedeckt hatten – gab es an den Eingängen zunächst verschärfte Kontrollen. Schließlich stellte man es ein. Um nicht weitere Eskalationen heraufzubeschwören, wurden auch FC-Fans mit Fan-Utensilien in die sonst für Gäste-Anhänger verbotenen Tribünenbereiche gelassen. So waren schließlich geschätzte 10.000 FC-Fans in der Arena und sorgten für Heimspielstimmung.

Für die Spieler beider Mannschaften war die einstündige Spielverschiebung natürlich äußerst problematisch. Der gesamte Tagesablauf war auf einen Anstoß um 20.05 Uhr ausgerichtet. Dann kam die Verspätung, während der man die Zeit totschlagen musste. „Die Mannschaft war noch nicht in der Aufwärmphase, als die Verschiebung entschieden wurde“, berichtete Reha-Trainer Marcel Abanoz und fügte hinzu: „Jeder musste in dieser Situation selber sehen, wie er damit zurecht kam.“

Als die Fans dann endlich ihre Plätze einnehmen durften, kam es im Kölner Block zu neuerlichen Gewaltaktionen. Einzelne Personen wurden handgreiflich gegen Ordner, die den benachbarten Block mit Arsenal-Fans abschirmten. Daraufhin wurde weitere Polizei hinzugezogen. Schwer behelmt und mit Gitter-Schilden versehen bildeten sie eine zweite Sicherheitsreihe. (Joachim Schmidt, Tobias Carspecken und Simon Bartsch)