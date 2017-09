Nur wenige Restkarten übrig

Köln. Die Begegnung des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch ist praktisch ausverkauft. Trainer Peter Stöger ist optimistisch.

Von Joachim Schmidt, 19.09.2017

Trotz der für ein Bundesligaspiel innerhalb der Englischen Woche frühen Anstoßzeit von 18.30 Uhr ist die Begegnung des 1. FC Köln gegen Eintracht Frankfurt an diesem Mittwoch praktisch ausverkauft. Nur wenige Restkarten für die 50.000 Plätze stehen noch zur Verfügung.

Drei Tage nach der im zweiten Spielabschnitt desolaten Leistung beim 0:5 in Dortmund bietet sich den Kölnern die Möglichkeit der Widergutmachung. „Es geht Schlag auf Schlag. Wir haben schon wieder eine neue Herausforderung“, schätzt Peter Stöger die Situation durchaus positiv ein.

Trotz der hohen körperlichen Belastung sieht er diesen engen Spielrhythmus nicht als Nachteil für seine Spieler. Er setzte diejenigen ein, die seiner Einschätzung nach bereit seien und am besten zum Spiel gegen die Frankfurter passen würden. Da sei es egal, ob es sich um jüngere oder ältere und erfahrenere Profis handele.

Auch die Tatsache, nur noch regenerativ trainieren zu können sieht der Trainer nicht als Nachteil in der jetzigen Situation an, in der man als Tabellenletzter unbedingt punkten müsse. Es gehe weniger darum, Spielformen einzustudieren, als sie abzurufen. Es sei mehr Kopf- als Körpersache.