Wegen zu viel Schnee ist der Platz in Aue unbespielbar.

Aue. Umsonst sind die Mannschaft des 1. FC Köln und rund 3000 Fans ins Erzgebirge gereist. Das Gastspiel in Aue wurde am Sonntagvormittag, knapp drei Stunden vor dem geplanten Anpfiff, abgesagt.

Von Joachim Schmidt, 03.02.2019

Das Spiel des 1. FC Köln gegen Aue findet heute nicht statt. Anhaltender Neuschnee hat den Platz unbespielbar gemacht, auch die Anfahrtswege zum Stadion sind nur schwer passierbar.

Nach Rücksprache mit dem Deutschen Fußball-Bund entschied Schiedsrichter Martin Petersen, die Begegnung abzusagen. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest. Es muss davon ausgegangen werden, dass es ein Wochenspieltag sein wird.

Armin Veh und Frank Aehlig hatten an der Platzbesichtigung auf Kölner Seite teilgenommen. Am frühen Sonntagmorgen hatte in der Region bei leichten Minustemperaturen der Schneefall eingesetzt. Bis zum Nachmittag hatten die Meteorologen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee angekündigt.

Tags zuvor hatten bei leichten Plusgraden noch gute Bedingungen geherrscht.