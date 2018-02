Rechenspiele

Köln. Nach dem 2:1-Erfolg über RB Leipzig traut ganz Köln dem FC den Klassenerhalt wieder zu. Doch wie sieht das Restprogramm aus? Auf wen trifft die Konkurrenz aus Hamburg, Mainz und Wolfsburg? Wir lehnen uns (rein spekulativ) mal ganz weit aus dem Fenster: Der FC hält die Klasse.

Von general-anzeiger-bonn.de, 26.02.2018

Elf Punkte aus sieben Spielen - würde in der Bundesliga nur die Rückrunde zählen, stünde der FC tatsächlich wie zum vergangenen Saisonende auf dem fünften Tabellenplatz. Doch bevor die euphorischen Kölner Anhänger schon wieder von Arsenal London, dem AC Mailand oder selbst BATE Baryssau träumen, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Nach der verkorksten Hinrunde mit sechs müden Punkten belegt der FC in der "Gesamtwertung" den letzten Tabellenplatz. Der 2:1-Erfolg über Leipzig hat jedoch ein Fünkchen Hoffnung entfacht.

"So lange eine Chance da ist, werden wir versuchen sie zu nutzen", so FC-Geschäftsführer Armin Veh. Tatsächlich beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer vor dem Spiel gegen den schwäbischen Aufsteiger sieben Zähler. Laut Sky-Experte Dieter Hamann hat der FC dennoch "keine Chance mehr" auf den Klassenerhalt. Der ehemalige Nationalspieler glaubt, dass sowohl Köln als auch Hamburg abgehen.

Stimmt das? Wie realistisch ist der Klassenerhalt für die Geißböcke? Immerhin sind noch zehn Spieltage zu absolvieren, also theoretisch 30 Punkte möglich. Tatsächlich lassen auch die kommenden beiden Partien hoffen. Zunächst empfängt der FC am Sonntag den VfB Stuttgart, bevor dann das Auswärtsspiel bei Werder Bremen auf dem Plan steht. Spielen die Geißböcke wie in der zweiten Halbzeit des Duells gegen Leipzig, sind vier bis sechs Punkte durchaus möglich.

Dann wird es allerdings ungemein schwerer. Dem Heimspiel gegen Leverkusen folgt das Auswärtsduell bei der TSG Hoffenheim. Außerdem empfangen die Kölner noch den FC Schalke und Bayern München im heimischen Rheinenergie-Stadion. Mit über den Klassenerhalt entscheidend dürften die beiden Spiele gegen die direkte Konkurrenz sein. Am 29. Spieltag empfängt der FC den FSV Mainz, am 32. Spieltag spielen die Kölner in Freiburg. Zum Saisonabschluss sind die Geißböcke zu Gast in Wolfsburg. Nach unserer rein spekulativen Rechnung sind zehn bis 18 Punkte für den FC realistisch. Wenn wir den Mittelwert nehmen, kommt Köln auf 31 Punkte.

Das Restprogramm der Abstiegskandidaten Foto: Bucco 1. FC Köln (18./17 Pkt.) 04.03. VfB Stuttgart (H) 12.03. Werder Bremen (A) 18.03. Bayer Leverkusen (H) 31.03. TSG Hoffenheim (A) 07.04. 1. FSV Mainz 05 (H) 14.04. Hertha BSC Berlin (A) 21.04. FC Schalke 04 (H) 28.04. SC Freiburg (A) 05.05. Bayern München (H) 12.05. VfL Wolfsburg (A)

Foto: Christian Charisius Hamburger SV (17./17 Pkt.) 03.03. 1. FSV Mainz 05 (H) 10.03. Bayern München (A) 17.03. Hertha BSC Berlin (H) 31.03. VfB Stuttgart (A) 07.04. FC Schalke 04 (H) 14.04. TSG Hoffenheim (A) 21.04. SC Freiburg (H) 28.04. VfL Wolfsburg (A) 05.05. Eintracht Frankfurt (A) 12.05. Bor. Mönchengladbach (H)

Foto: dpa 1. FSV Mainz 05 (16./24 Pkt.) 03.03. Hamburger SV (A) 09.03. FC Schalke 04 (H) 17.03. Eintracht Frankfurt (A) 31.03. Bor. Mönchengladbach (H) 07.04. 1. FC Köln (A) 14.04. SC Freiburg (H) 21.04. FC Augsburg (A) 28.04. RB Leipzig (H) 05.05. Bor. Dortmund (A) 12.05. Werder Bremen (H)

Foto: Thomas Frey VfL Wolfsburg (15./25 Pkt.) 03.03. Bayer Leverkusen (H) 10.03. TSG Hoffenheim (A) 17.03. FC Schalke 04 (H) 31.03. Hertha BSC Berlin (A) 07.04. SC Freiburg (A) 14.04. FC Augsburg (H) 21.04. Bor. Mönchengladbach (A) 28.04. Hamburger SV (H) 05.05. RB Leipzig (A) 12.05. 1. FC Köln

Foto: Carmen Jaspersen Werder Bremen (14./26 Pkt.) 03.03. Bor. Mönchengladbach (A) 12.03. 1. FC Köln (H) 17.03. FC Augsburg (A) 31.03. Eintracht Frankfurt (H) 07.04. Hannover 96 (A) 14.04. RB Leipzig (H) 21.04. VfB Stuttgart (A) 28.04. Bor. Dortmund (H) 05.05. Bayer Leverkusen (H) 12.05. 1. FSV Mainz 05 (A)

Foto: Uwe Anspach SC Freiburg (13./29 Pkt.) 04.03. Bayern München (H) 10.03. Hertha BSC (A) 16.03. VfB Stuttgart (H) 31.03. FC Schalke 04 (A) 07.04. VfL Wolfsburg (H) 14.04. 1. FSV Mainz (A) 21.04. Hamburger SV (A) 28.04. 1. FC Köln (H) 05.05. Bor. Mönchengladbach (A) 12.05. FC Augsburg (H)

Ob das zur Rettung reicht, hängt natürlich von der Konkurrenz ab. Das Restprogramm des HSV ist mit dem des FC durchaus vergleichbar. Zwar bekommen es die Hanseaten nicht mit Bayer Leverkusen zu tun, dafür trifft Hamburg am finalen Spieltag auf Borussia Mönchengladbach. Mit entscheidend werden für Hamburg auch die Partien gegen die Konkurrenz aus Mainz, Wolfsburg, Stuttgart und Freiburg sein. Wir trauen dem HSV zehn bis 14 Punkte zu. Hamburg ist also durchaus für den FC in Reichweite.

Auch der FSV Mainz bekommt es noch mit einigen Großkalibern zu tun. Unter anderem mit Dortmund, Leipzig, Schalke und Gladbach. In diesen Partien wird es für den FSV schwer, zu punkten. Die direkte Konkurrenz aus dem Abstiegskampf heißt Köln, Freiburg, Bremen und Hamburg. Bei weiteren Auswärtsspielen in Augsburg und Frankfurt halten wir maximal zehn Punkte für die Mainzer für realistisch. Damit wird es für den FSV sehr eng.

Der VfL Wolfsburg spielt noch gegen Schalke, Mönchengladbach, Leipzig und Leverkusen. Dazu kommen noch die Auswärtsspiele gegen Berlin und Augsburg sowie das Heimspiel gegen Hoffenheim. Spannend werden die Keller-Duelle gegen Hamburg, Freiburg und eben Köln. Auch für Wolfsburg dürften damit zwölf Punkte noch möglich sein.

In unserer Abschlusstabelle belegt der FC tatsächlich Rang 15 mit 31 Zählern, der VfL Wolfsburg käme demnach auf 30 und beendet die Saison auf dem Relegationsplatz. Mainz und Hamburg würden nach dieser Rechnung den Gang in die zweite Liga antreten müssen. Mainz mit 28 Punkten, Hamburg mit 21. Natürlich ist diese Rechnung rein spekulativ, die Wahrheit liegt bekanntlich auf dem Platz. Immerhin darf die Kölner eine Sache optimistisch stimmen. Auch in unserer Abschlusstabelle gewinnen die Bayern die Meisterschaft.