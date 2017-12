Stürmer kommt aus Stuttgart

Köln. Lange wurde spekuliert, nun ist der Transfer perfekt: Stürmer Simon Terodde wechselt vom VfB Stuttgart zum 1. FC Köln.

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.12.2017

Simon Terodde kehrt zum 1. FC Köln zurück. Der Stürmer kommt in der Winterpause vom VfB Stuttgart und soll den Angriff der Kölner verstärken. Das teilte der FC am Mittwochmorgen mit. Der 29-Jährige erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021.

"Simon Terodde ist körperlich stark, hat seine Qualitäten im Abschluss über Jahre hinweg mit einer sehr guten Trefferquote unter Beweis gestellt und ist ein richtig guter Typ", sagt Geschäftsführer Armin Veh in einer Mitteilung des Vereins über den Angreifer, der bereits von 2009 bis 2011 für die Kölner spielte.

Terodde, der in dieser Saison häufiger bei den Stuttgartern nur auf der Bank saß, erzielte in dieser Saison vier Tore für die Schwaben. In der vergangenen Saison erzielte er noch 25 Tore. In seinen insgesamt 20 Bundesliga- und 187 Zweitligaspielen hat der Stürmer bislang insgesamt 91 Tore geschossen.

Weitere Berichterstattung folgt...