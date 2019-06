Bundesliga-Spielplan 2019/2020

Köln. Der Spielplan für die Saison 2019/2020 der Fußball-Bundesliga ist an diesem Freitag vorgestellt worden. Für den Aufsteiger 1. FC Köln kommt es gleich in den ersten Spielen knüppeldick. Wir geben einen Überblick.

Von Martin Sauerborn, 28.06.2019

Achim Beierlorzer hält nicht viel von Wünschen. Der neue Trainer des 1. FC Köln ist schließlich auch studierter Mathematiklehrer. Er hält es also mehr mit den logischen Dingen und definitiven Fakten. Beierlorzer hat sich deshalb keine Gedanken darüber gemacht, gegen wenn seine Mannschaft als Aufsteiger in die neue Saison der Fußball-Bundesliga startet.

Der 51-Jährige hat es vielmehr so wie Kingsley Schindler gehalten: „Es ist mir egal, wer da kommt. In der Bundesliga gibt es so viele interessante Mannschaften“, erklärte der FC-Neuzugang aus Kiel. Vielleicht hätten sich die beiden doch etwas wünschen sollen. Das Auftaktprogramm für die Geißböcke gestaltet sich nämlich knüppelhart. Am ersten Spieltag (17./18. August) tritt der FC beim ersten Wiedersehen mit Ex-Manager Jörg Schmadtke beim VfL Wolfsburg an. Bevor es am dritten Spieltag zum SC Freiburg (30.8 bis 1.9.) geht, empfängt die Beierlorzer-Elf zum ersten Heimspiel (23. bis 25.8) keinen Geringeren als Vizemeister Borussia Dortmund im Rheinenergiestadion.

„Der Auftakt zeigt direkt, was die Bundesliga für sensationelle Spiele mit sich bringt. Wir freuen uns richtig und nehmen es, wie es kommt. Das ist eine tolle Herausforderung – die nehmen wir an“, sagte Achim Beierlorzer. Am vierten Spieltag kommt es schon zum rheinischen Heimderby gegen Borussia Mönchengladbach (13. bis 15.9). Danach geht es für die Kölner zum Start des Oktoberfestes zu Meister und Pokalsieger Bayern München (20. bis 23.9.). Die Kovac-Elf eröffnet die Saison 2019/20 übrigens am 16. August mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC Berlin. Das zweite Derby für den FC in der Hinrunde steigt am zehnten Spieltag (1. bis 3.11.) in Düsseldorf. Den dritten rheinischen Rivalen Bayer 04 Leverkusen haben die Kölner am 15. Spieltag (13. bis 15.12.) zu Gast.

Bayer 04 startet mit einem Heimspiel gegen Aufsteiger SC Paderborn in die Saison. Nach dem Derby bei Fortuna Düsseldorf am zweiten Spieltag empfängt die Werkself am dritten Spieltag die TSG Hoffenheim in der BayArena.