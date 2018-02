Frankfurt. Der 1. FC Köln hat beim 2:4 in Frankfurt einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten. Simon Terodde traf für die Gäste doppelt.

Von Joachim Schmidt, 10.02.2018

Einen weiteren Rückschlag musste Fußball-Bundesligist 1. FC Köln am fünften Rückrundenspieltag hinnehmen. Gleich vier Gegentore bekam man von Eintracht Frankfurt eingenetzt, gleich zwei Mal nach Freistößen. Da halfen auch die beiden Treffer durch Simon Terodde nichts mehr. Erschreckend war bei diesem 2:4 vor allem die Defensivschwäche des Tabellenschlusslichts, das von den Eintracht-Fans mit „Absteiger“-Rufen verhöhnt wurde.

Weiter auf sein Startelfdebüt warten muss Vincent Koziello. Statt des jungen Franzosen vertraute Stefan Ruthenbeck dem Routinier Matthias Lehmann. Für ihn machte Salih Özcan im Zentrum Platz und rückte auf die rechte Seite, wo er den verletzten Christian Clemens ersetzte. Im Angriff übernahm Jhon Cordoba die durch die Verletzung von Sehrou Guirassy frei gewordene Position.

Frankfurt übernimmt früh das Kommando

Die Eintracht übernahm in ihrem dritten Spiel innerhalb von sechs Tagen das Kommando. Bereits in der dritten Minute musste Timo Horn gegen Timothy Chandler retten. Während sich die Gäste in unkontrollierten Aktionen überboten, suchten die Frankfurter immer den direkten Weg zum FC-Tor.

In der 15. Minute war das Anrennen von Erfolg gekrönt: Von der linken FC-Seite passte der von Dominique Heintz nicht gestoppte Luka Jovic vors Tor. Weder Jorge Meré noch Frederik Sörensen und Timo Horn vermochten den Ball zu stoppen, der Ante Rebic vor die Füße flog. Aus zwei Metern schoss er problemlos ein.

Nur drei Minuten später fiel fast das 0:2 aus Kölner Sicht. Doch Timothy Chandler traf von der Strafraumgrenze aus nur den rechten Pfosten. Eine weitere gute Eintracht-Chance vereitelte Jonas Hector (31.), der per Kopf vor Kevin-Prince Boateng klärte.

Einem schwachen Abschluss nach einem Konter mit Vier-zu-drei-Überzahl durch Milos Jojic (36.) folgte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit die beste FC-Chance: Einen Hector-Freistoß nahm Frederik Sörensen an und schoss mit rechts, doch Lukas Hradecky im Eintracht-Tor wehrte reflexartig ab.

Köln bekommt keine Linie ins Spiel

Im Gegensatz zu den bisherigen Rückrundenspielen bekamen die Kölner auch zu Beginn der zweiten Halbzeit keine Linie in ihr Spiel. Nach wie vor standen sie unter dem Druck der Hausherren. Die eigenen Angriffsbemühungen endeten in Fehlpässen oder verlorenen Zweikämpfen. So gab es auch kaum Entlastung für die Defensive.

Bis zur 57. Minute. Da kamen die Kölner noch einmal an den Strafraum, wo Simon Terodde gefoult wurde. Schiedsrichter Daniel Siebert entschied zunächst auf Freistoß zentral an der Strafraumgrenze. Dann schaltete sich Video-Assistent Robert Kampka ein. Daniel Siebert sah sich die Szene am Monitor an und revidierte seine Entscheidung umgehend zugunsten eines Strafstoßes für den FC. Den verwandelte Simon Terodde sicher zum Ausgleich.

Dieses Remis besaß aber nur zwei Minuten Bestand. Dann traf Marco Russ per Kopf nach einer Freistoßflanke von Marius Wolf.

Vincent Koziello gibt sein FC-Debüt

Wenig später war die Partie nach einem Doppelschlag entschieden. Zunächst zirkelte Marius Wolf erneut einen Freistoß in den Gäste-Strafraum. Zwar wehrte Timo Horn einen ersten Schuss noch ab, aber Simoin Falette setzte schneller nach als drei Kölner und erhöhte auf 3:1 (65.). Danach krönte Marius Wolf seine starke Vorstellung mit einem trockenen Flachschuss zum 4:1 (67.).

Das Spiel war entschieden, da bracht Stefan Ruthenbeck Wintereinkauf Vincent Koziello. Der 1,68 Meter kleine Franzose kam für Kapitän Matthias Lehmann. Ebenfalls sein Jahresdebüt hatte zuvor Marcel Risse gegeben. Nach mehr als viermonatiger Verletzungspause kam er zurück und bereitete den zweiten Treffer (73.) von Simoin Terodde per Freistoß vor.

Frankfurt: Hradecky; Russ, Hasebe, Falette; Wolf, Mascarell, Chandler; da Costa, Boateng (72. Fernandes); Jovic (57. Haller), Rebic (80. Gacinovic). – Köln: T.Horn; Sörensen, Meré, Heintz, Hector; Özcan, Höger, Lehmann (72. Koziello), Jojic (57. Jojic); Cordoba (64. Risse), Terodde. – SR: Siebert (Berlin). – Tore: 1:0 Rebic (15.), 1:1 Terodde (57., Foulelfmeter), 2:1 Russ (59.), 3:1 Falette (65.), 4:1 Wolf (67.), 4:2 Terodde (73.). – Zuschauer: 47.700. – Gelbe Karten: Mascarell, Russ – Meré.