KÖLN. Toni Schumacher und Markus Ritterbach kandidieren bei der Jahreshauptversammlung des 1. FC Köln am 8. September nicht erneut für einen Posten im Präsidium des 1. FC Köln. Das haben sie in einem offenen Brief mitgeteilt.

Von Martin Sauerborn, 24.05.2019

Toni Schumacher und Markus Ritterbach geben auf. Die beiden amtierenden Vize-Präsidenten des 1. FC Köln haben in einem offenen Brief über die vereinseigene Homepage ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur bei der Jahreshauptversammlung am 8. September mitgeteilt.

„Nach Abwägung aller Argumente haben wir entschieden, im September nicht zu kandidieren. Diese Entscheidung ist uns sehr schwer gefallen. Alle Fans und Mitglieder, die mit uns diesen Schritt gegangen wären und die wir nun enttäuschen, bitten wir dafür um Verständnis“, heißt es in dem Brief. Der Mitgliederrat des FC hatte sich bei seinem Wahlvorschlag für den neu zu wählenden Vorstand gegen Schumacher und Ritterbach entschieden und stattdessen Werner Wolf, Eckard Sauren und Jürgen Sieger nominiert.

„Die Satzung des 1. FC Köln gibt dem Mitgliederrat die Befugnis, ein Vorstandsteam zu nominieren, und zwar nach seinen eigenen Vorstellungen. Das müssen wir akzeptieren. Wir möchten keinen weiteren Machtkampf der Gremien in unserem Verein. Ein neuer Vorstand kann und muss mit neuer Kraft das Verhältnis zum Mitgliederrat wieder versachlichen“, erklärten Ritterbach und Schumacher. Die beiden bildeten seit 2012 gemeinsam mit dem inzwischen zurückgetretenen Präsidenten Werner Spinner das dreiköpfige Vorstandsteam des FC.