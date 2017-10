KÖLN. Der ehemalige Kölner Sportdirektor verlängerte vor seinem Ausscheiden die Verträge von Matthias Lehmann und Konstantin Rausch. Trainer Stöger lobt vor dem Derby in Leverkusen die Bayer-Offensive.

Von Joachim Schmidt, 28.10.2017

Seit seiner Vertragsauflösung am Montagabend ist Jörg Schmadtke nicht mehr Geschäftsführer des 1. FC Köln. Doch die Vertragsverlängerungen von Matthias Lehmann (34) und Konstantin Rausch (27), die der Fußball-Bundesligist am Freitag bestätigte, tragen noch seine Unterschrift. Dem Vernehmen nach wurden sie in der Vorwoche vor dem Europapokalspiel in Borissow perfekt gemacht.

Kapitän Matthias Lehmann erhielt erneut eine Verlängerung um ein Jahr bis zum Juni 2019. Bis zu diesem Zeitpunkt datierte der alte Kontrakt von Konstantin Rausch, der nun bis zum Sommer 2021 an den FC gebunden wurde. Zudem soll der russische Neu-Nationalspieler eine Gehaltserhöhung erhalten haben. „Ich freue mich, dass zwei sowohl sportlich als auch charakterlich gute Jungs bei uns bleiben. Ich bin sehr zufrieden, dass es möglich war, sie zu halten, und dass die Jungs bei diesem Club bleiben wollten“, sagte FC-Trainer Peter Stöger.

Nach dem Abstieg 2012 war Matthias Lehmann zum FC gekommen und absolvierte seither 169 Pflichtspiele. Konstantin Rausch wurde im Vorjahr von Jörg Schmadtke aus Darmstadt geholt, beide kannten sich bereits aus der gemeinsamen Zeit in Hannover.

„Ich habe immer gesagt, dass ich beim FC meine Karriere beenden möchte. Es hat in den letzten Jahren immer sehr gut gepasst. Daran ändert auch die aktuell schwierige Situation nichts. Ich bin überzeugt, dass wir diese Phase gemeinsam überstehen“, sagte Matthias Lehmann.

Er hatte in den vergangenen drei Pflichtspielen in Borissow, gegen Werder Bremen und in Berlin pausiert, weil er sich eine leichte Muskelverletzung zugezogen hatte. Ebenso wie der in den beiden letzten Begegnungen aus gleichem Grund pausierende Marco Höger sowie der Anfang der Woche unter einem grippalen Infekt leidende Konstantin Rausch konnte der Kapitän am Abschlusstraining teilnehmen und steht dem FC für das samstägliche Derby in Leverkusen zur Verfügung.

Die Bayer-Elf ist aus Sicht von Stöger „sehr schwer auszurechnen“. Einerseits sei es eine Mannschaft, die „ein unglaubliches Potenzial im Offensivbereich besitzt, andererseits ihre Konstanz noch nicht gefunden hat“. Zum einen kreiere die Werkself mit die meisten Torchancen – mit 71 liegt sie gleichauf mit Dortmund, nur übertroffen von München (76) – und spiele attraktiven Offensivfußball. Andererseits offenbare Bayer Probleme in der Defensive. Mit 14 Gegentreffern kassierte Leverkusen nur drei Tore weniger als die Kölner, die mit Freiburg und Mönchengladbach Schlusslicht bei den Gegentreffern sind.

„Wenn wir es gut angehen, bekommen wir unsere Tormöglichkeiten. Die Frage wird sein, wie viele davon wir nutzen können“, meinte der FC-Trainer am Freitag. Seinen Kollegen Heiko Herrlich lobte er für dessen Arbeit und zeigte sich „beeindruckt“ vom Spiel dessen Teams.

Keinerlei Groll hegt er gegen Leverkusens Nationalspieler Julian Brandt. „Ich gehe davon aus, dass er nicht auf mich drauftritt, wenn ich am Boden liege“, meinte der FC-Trainer und bezog damit Stellung zu einer Aussage des 21-Jährigen. Der hatte unter der Woche gesagt, dass die Zeit kommen werde, in der der FC wieder Siege einfahre. Zunächst aber gelte, selbst wenn „es hart klingt: Wenn Köln am Boden liegt, müssen wir weiter drauftreten. Das sage ich, ohne den Respekt vor Köln zu verlieren.“