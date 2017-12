Ruthenbecks Eigentor vor dem Start

KÖLN. Ehemaliger FC-Jugendcoach übernimmt bis zur Winterpause

Von scj, 03.12.2017

Ein Eigentor im Abschiedsspiel, um im Fußballbild zu bleiben, hat Stefan Ruthenbeck vor seinem Engagement als Trainer der FC-Profis fabriziert. Denn bereits am Samstag hatte der 45-Jährige die A-Junioren des FC, die er am Abend zuvor beim 0:0 gegen Mönchengladbach noch betreut hatte, über seinen Wechsel innerhalb des Vereins informiert. „Nicht glücklich“ nannte FC-Präsident Werner Spinner später diesen Vorgang.

Spieler war Ruthenbeck beim Verbandsligisten SpVgg Oberaußem-Fortuna. Der gebürtige Kölner arbeitete 17 Jahre lang als Chemikant bei einem Unternehmen in Königswinter. Erst 2010 wandte er sich dem Profifußball zu, schloss die Trainerausbildung mit Markus Babbel, Christian Ziege und Torsten Lieberknecht ab. Beim VfR Aalen war er ab 2012 Leiter des Nachwuchszentrums, wurde ein Jahr später Nachfolger von Ralph Hasenhüttl als Zweitligacoach und wechselte 2015 zum Ligakonkurrenten Greuther Fürth. Im Juli 2016 kam er als Junioren-Trainer zum 1. FC Köln.

Die Erwartungshaltung an Ruthenbeck formulierte FC-Geschäftsführer Alexander Wehrle so: „Er sollte bis zur Winterpause möglichst positive Ergebnisse erzielen. In der Winterpause werden wir dann analysieren, wie wir in die Rückrunde gehen.“ Zwar sei in Absprache mit Peter Stöger seit Anfang November ein neuer Trainer gesucht worden, so Wehrle. Aber man habe keinen Vertrag mit einem Kandidaten abgeschlossen.

Im Gespräch war zuletzt ein anderer gebürtiger Kölner: Markus Anfang. Der 43-Jährige hat Holstein Kiel an die Spitze der zweiten Liga geführt. Da Markus Anfang aber noch für eineinhalb Jahre einen Vertrag besitze, gebe man ihn nicht ab, erklärte Kiels Präsident Steffen Schneekloth – außer ein Club würde mehr als zehn Millionen Euro bieten ...⋌