Köln. Konstantin Rausch wechselt mit sofortiger Wirkung nach Moskau. Der Defensivspieler will so seine Chancen auf eine WM-Teilnahme erhöhen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.01.2018

Nun ist es also amtlich: Konstantin Rausch wechselt zum russischen Erstligisten Dynamo Moskau. Das haben die Verantwortlichen des 1. FC Köln am Sonntag bestätigt. Rausch erhält in Moskau einen Vertrag bis 2020. Der Defensivspieler hatte immer wieder betont, für sein Heimatland Russland an der WM im Sommer im eigenen Land teilnehmen zu wollen. Die Chancen dürften mit dem Transfer deutlich steigen.

Der 27-Jährige war im Sommer 2016 vom SV Darmstadt 98 nach Köln gewechselt. Seitdem absolvierte er 50 Pflichtspiele für den FC. In der desaströsen Hinrunde war Rausch immer wieder in die Kritik geraten. Als Ablösesumme sind 1,5 Millionen Euro im Gespräch. FC-Manager Armin Veh sprach von einer guten Lösung.