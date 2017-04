BVB gegen FC

Köln. Der FC Köln wird am Samstag gegen Dortmund antreten. Womöglich allerdings ohne zwei Spieler aus der Startelf des Spieles gegen Hoffenheim. Konstantin Rausch fällt auf jeden Fall aus und auch Milos Jojic ist angeschlagen.

Von Joachim Schmidt, 27.04.2017

Womöglich ohne zwei Spieler aus der Startelf vom letzten Freitag beim Spiel gegen Hoffenheim wird der FC am Samstag in Dortmund beginnen. Während Konstantin Rausch in jedem Fall aufgrund ausfällt, ist auch Milos Jojic angeschlagen. Beide laborieren an Muskelverletzungen.

Während Peter Stöger bei Milos Jojic noch auf eine rechtzeitige Heilung hofft, dürfte die bei Leonardo Bittencourt gewiss sein. Der flinke Außenstürmer hatte sich im Training eine leichte Verletzung zugezogen, als ihm ein Mitspieler auf einen Fuß gefallen war. Aus Vorsicht hatte er mit einer Trainingseinheit ausgesetzt. „Aber bis zum Samstag wird das schon werden“, hofft der Trainer.

Statistik spricht für FC Köln

Der reist mit einer ausgesprochen positiven persönlichen Statistik nach Dortmund. Von den bisherigen fünf Begegnungen verlor er noch keine. Zwei Siegen in Köln stehen drei Unentschieden gegenüber. Augenzwinkernd meinte der Wiener, er sage ja immer, dass er nichts von Statistiken halte. „Und dann gibt es ja auch eine andere: Den letzten Kölner Sieg in Dortmund gab es 1991, habe ich mir sagen lassen.“

Nichtsdestotrotz wolle man natürlich noch den sechsten Tabellenplatz erreichen und so in die Europa League einziehen. Zwar sei man nach dem 1:1 gegen Hoffenheim erstmals in dieser Spielzeit auf den achten Platz abgerutscht, aber der Ehrgeiz sei nach wie vor groß. Dabei machen sich die Kölner auch selber etwas Mut, wenn der Trainer sagt: „Es wäre nicht das erste Mal, dass wir eine schwierige Aufgabe lösen.“