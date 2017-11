Köln. Der FC-Verteidiger steht bei der 0:1-Niederlage in Russlands Startelf. Anthony Modeste ist zurück aus China und träumt von der Rückkehr zum 1. FC Köln.

Von Martin Sauerborn, 13.11.2017

Anthony Modeste ist zurück bei seiner Familie in Köln. Der Torjäger hat die Gelegenheit nach Ende der Fußball-Saison in China genutzt, um sich über seinen Ex-Club 1. FC Köln zu äußern. „Jetzt, wo ich in der chinesischen Saisonpause zwei Monate hier bin, würde ich am liebsten zum Geißbockheim fahren und mit den Jungs arbeiten und Fußball spielen“, träumt der Franzose im Interview mit dem „Express“ von einer Rückkehr zum aktuellen Tabellenletzten der Bundesliga.

Träumen ist schließlich erlaubt. „Wie sagt man so schön? Man sieht sich immer zweimal im Leben“, meint der 29-Jährige. Modeste nahm auch noch einmal Stellung zu den unerfreulichen Begleiterscheinungen seines komplizierten Millionen-Transfers im Sommer zu Tianjin Quanjian. „Ich glaube, die Kommunikation rund um diesen Transfer hätte für beide Seiten nicht viel schlechter laufen können.“ Während er zu Trainer Peter Stöger und Mitspielern den Kontakt aufrecht hält, hat Modeste mit Ex-Manager Jörg Schmadtke nach seinem Wechsel nach China kein Wort mehr gesprochen. Der Stürmer traf in acht Spielen übrigens sieben Mal und qualifizierte sich mit Tianjin Quanjian für die asiatische Champions League.

Während die in Köln gebliebenen FC-Profis am Wochenende weder trainierten noch den Elften im Elften feierten, holte sich Konstantin Rausch neues Selbstbewusstsein. Beim 0:1 einer russischen Nationalmannschaft gegen Argentinien mit Superstar Lionel Messi stand Rausch in der Startelf und zeigte als Linksverteidiger 88 Minuten lang eine starke Leistung. Am Dienstag empfangen Rausch und Russland Spanien zu einem weiteren Testspiel.

Fast über die gesamte Spielzeit kam auch Yuya Osako bei Japans 1:3-Heimniederlage gegen Brasilien für seine Nationalfarben zum Einsatz. Der FC-Stürmer tritt am Dienstag mit den Japanern noch in Belgien an.